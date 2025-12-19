無黨籍蔡宗智宣布參選下一屆名間鄉長 國民黨、民眾黨出席力挺

無黨籍南投縣議員蔡宗智由南投縣長許淑華、無黨籍南投縣議會議長何勝豐、民眾黨縣議員簡千翔等人陪同，宣布參選名間鄉長。(記者蔡榮宗攝)

▲無黨籍南投縣議員蔡宗智由南投縣長許淑華、無黨籍南投縣議會議長何勝豐、民眾黨縣議員簡千翔等人陪同，宣布參選名間鄉長。(記者蔡榮宗攝)

現任南投縣議員蔡宗智十九日舉開記者會宣布參選名間鄉長，國民黨籍縣長許淑華、無黨籍議長何勝豐、國民黨團書記長陳淑惠、民眾黨縣議員簡千翔及眾多縣議員出席力挺。蔡宗智表示，未來施政將聚焦科技農業、青年返鄉、長者與兒童社會福利、優化基礎設施等。

蔡宗智表示，今天，我帶著鄉親父老的愛護與託付，在此正式宣布：我將以「無黨籍」身分，投入下一屆名間鄉長的選舉。蔡宗智接受媒體聯訪表示，以無黨籍身分參選名間鄉長，但會尋求整合國民黨、民眾黨、無黨籍等在地最大力量去翻轉名間鄉。

對於國民黨前議員史雪燕也有意爭取參選，而縣長許淑華出席力挺蔡宗智，國民黨是否不提名而禮讓蔡宗智，縣長許淑華說，國民黨縣黨部主委應會討論，而目前還不確定史雪燕身分是否符合相關規定，須視立法院修正國籍法結果而定，但立法院修法期程不是他們能決定，因此無論如何，一定會整合出最終、最強人選，這是最大目標。

宗智也表示，他已準備好了！名間鄉二十三村、三百七十二鄰，每一寸土地我都走過很熟悉。未來，我的施政將聚焦四大核心：

1.科技農業：提升名間農業產品的國際競爭力。「科技農業」是為了幫助鄉親「用更少的人力，種出更高品質的作物，並賣到更好的價錢」。

2.青年返鄉：創造在地更多就業機會，把年輕人留在家鄉。不只是「叫年輕人回來住」這麼簡單，它核心的目標是「讓名間鄉的人口結構年輕化，解決農村老化與產業斷層的問題」。幫名間的孩子『鋪好回家的護』。我們要用科技農業讓他們看到希望，用完善的福利解決他們的負擔，讓名間不只是一個養老的地方，更是一個充滿活力的創業舞台。」

3.全齡福利：長者與兒童的社會福利,深化長照與幼托。

4.基礎建設升級：持續優化基礎設施，讓名間宜居。