無黨籍議員勸進選縣長 宜蘭代理縣長林茂盛：感謝肯定

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕2026宜蘭縣長選舉綠營率先公布選將，藍白人選態勢也逐漸明朗，隨著國民黨籍議長張勝德表態爭取提名，近來民眾好感度倍增的無黨籍代理縣長林茂盛動向也備受關注，同為無黨籍的縣議員林錫明今天在縣議會總質詢時，強調「無黨無包袱、好做事」，勸進林茂盛參選，自己絕對支持。林茂盛回應「感謝肯定，現階段還是給事情做好！」

民進黨中央正式提名律師林國漳參選宜蘭縣長，盼以政治素人形象爭取選民認同。國民黨部分，宜蘭議長張勝德近日懸掛看板並表態爭取黨內提名；早已表態爭取提名的不分區立委吳宗憲，則維持參選態度不變，勤跑宜蘭基層。民眾黨前立委陳琬惠參選態度始終如一，強調「只有不選才會宣布！」

縣長林姿妙涉案去年底遭停職，副縣長林茂盛代理縣長，今年元月17日更把戶籍遷到宜蘭，由於穩健施政、有問必答，民眾好感度暴增，也逐漸打響知名度，雖為無黨籍，但被外界視為是國民黨徵召人選之一。

今年5月就有藍營議員勸進林茂盛參選縣長，當時他透露「現階段就是顧好縣政。」時隔半年，換無黨籍縣議員林錫明在總質詢時鼓勵林茂盛參選，表示自己立場雖偏藍，但同屬無黨籍的他，更能在議事表決中扮演重要關鍵。

「民意代表是要為百姓做事！」林錫明說，現在選舉都是政黨政治，黨團都為黨做事，但他做事、為民服務不分藍綠，也沒有包袱，走訪基層時，看到人人肯定代理縣長，基層也都很關心林茂盛「到底有沒有要選？」若他跟議長出來選，「無黨都會來幫他。」

林茂盛答詢時並未表態參選，僅投以禮貌微笑「現階段給事情做好」。林錫明追問，還是議長在上面主持議事，「你不好意思講？」林茂盛會後受訪表示，現階段全力以赴把縣務做好，感謝議員肯定，這歸功於整個縣府團隊，至於未來「我沒有特別去思考跟想那麼多！」

