無黨議員兄站台挺陳見賢！ 鄭朝方：我管不住他，鄭家也管不住我

記者羅欣怡／新竹報導

新竹縣副縣長陳見賢（前排右2）今（27日）宣布參選2026縣長選舉。（圖／翻攝畫面）

新竹縣副縣長陳見賢今（27日）正式宣布參選新竹縣長，議長張鎮榮、副議長王炳漢，以及多名縣議員、各鄉鎮長及代表會正副主席皆到場力挺，其中竹北市長鄭朝方的哥哥、無黨籍縣議員鄭朝鐘的出席，格外引人注意。對此，鄭朝方受訪時也表示，哥哥已經是成人有自己想法，「我管不住他，也管不住鄭家，鄭家也管不住我」。

議員鄭朝鐘今天到場站台，備受關注。因為他是前新竹縣長鄭永金之子，亦為民進黨竹北市長鄭朝方的胞兄。因此，鄭朝鐘的現身被地方視為高度象徵性的政治訊號。

鄭朝方的哥哥、無黨的縣議員鄭朝鐘現身站台。（圖／翻攝畫面）

鄭朝鐘今日出席，都站在陳見賢後方，但並未公開發言。他受訪表示，今日有許多議員與多位鄉鎮長連署支持陳見賢，他自己也認為陳熟悉縣政、能力備受肯定，加上兩代交情，因此應邀出席，「答應的事情就一定會做到」。

竹北市長鄭朝方，被視為綠營最大人選，也表示對哥哥站台的看法。（圖／翻攝畫面）

鄭朝方也說，黨內提名相關程序屬中央職權，目前分為三個步驟，包括「連任屆滿者」、「要連任者」及「艱困選區」處理，中央會透過各方的徵詢，或者是中央黨部他們認為說有優秀的人才、各領域的人才都有機會來擔任縣市首長的候選人。

鄭朝方強調，民調只是個數字，以他的個性，就算只給自己一個很小的舞台，他還是會很努力把事情做好」，距離選舉還有一年，現在討論對他而言「有一點早」。

