無黨議員直球對決邀站台 蔣萬安尷尬笑：不排斥

台北市無黨議員徐立信(紅衣者)直球對決，邀請市長蔣萬安幫忙站台。(記者甘孟霖攝)

〔記者甘孟霖／台北報導〕縣市長選舉明年登場，台北市無黨籍議員徐立信今(28日)在市政總質詢中，直球對決詢問市長蔣萬安，未來是否願意幫忙站台，蔣萬安笑說不排斥，但還是要尊重黨部主委、議長戴錫欽的意見；戴錫欽則笑笑沒多說話。

徐立信詢問，現在新聞媒體不斷報導藍白合，戴錫欽說未來不排除蔣萬安要幫忙民眾黨站台，是否會成真？蔣萬安表示，基本上離選舉還有一段時間，政黨間還要協調溝通；他並說，如果徐願意邀請他站台，他也願意。

徐立信笑回，當然願意邀請市長，但不確定是否戴錫欽放行；他強調，自己是北市唯一無黨籍議員，問政以民生為主，較少口水戰，都是出於要幫忙市政建設的初衷，對於市政有益的要全力支持，也照顧弱勢，市長覺得他夠努力吧？願意幫忙站台嗎？

蔣萬安呵呵笑說，謝謝議員對各項政策的支持，在預算上也提供很多建議，各位議員在選區都很努力經營、為民服務，市府與議會都有共同目標，就是希望台北更好，徐的表現也是民眾有目共睹。

徐立信也問戴錫欽，是否可以放行蔣萬安？蔣萬安回頭看了一下戴錫欽，二人相視而笑，戴錫欽並未多說話。

