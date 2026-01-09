「無」字天書將消失！國防部公布機密標示新制「頁首標示公開」

即時中心／廖予瑄報導

國防部今（9）日表示，經蒐整各界回饋意見，並充分研討後，對於經檢視確認，內容不涉及「國家機密」或「一般公務機密」的文件，且經權責長官同意後，將提供不特定多數人可得知悉的資訊，並改為於文件頁首標示【本件屬公開資訊】，而無須逐段標示【無】。

國防部說明，「機密資訊精準標示精進作法」為參據美軍及國際友盟行之有年的制度，為落實機密保護及資料治理所推動的措施，新制實施有一定的摩擦成本，「國防部將蒐整經驗與建議，逐步調整完善。」

