【無】字天書成LINE貼圖 羅旺哲嘆可悲：長官變笑柄怎帶兵

國防部頒布新規定，對外對內公文公報都要標示密等，包括機密的【密】，極機密【極】，絕對機密【絕】，就算無涉機敏也要標註【無】。媒體人羅旺哲指出，這些外行措施引發軍中憤怒、打擊士氣，甚至把【無】、【密】等標註做成LINE貼圖，當長官變成笑柄，要怎麼帶兵？

羅旺哲8日在《新聞大白話》節目表示，以前班長罵天兵，說「菜（鳥）味」比冰箱打開還要重，現在天兵就是顧立雄，天兵部長。這件事感覺就是顧立雄的意思，他執意要這樣搞，現在很多基層都在抱怨沒事找事，但F-16V失事的事，基層已經夠忙了，還要來搞這些？

羅旺哲質疑，機密等級到底要怎麼評斷？如果基層拿到這些資料，是不是要不斷請示高層，高層再請示高高層？一層一層請示上去，不是要花更多時間？顧立雄搞這些東西，感覺是門外漢在搞國防專業。顧立雄也不是國防體系出身的人，如果這些標註這麼重要，以前邱國正、馮世寬當部長為什麼不搞？「為什麼偏偏到他手上要搞？我自己覺得，他想要立威！」一道命令下去，他要看到發揮效果。

羅旺哲提到，顧立雄想把軍中威望疊起來，沒想到引發軍中官兵的憤怒，甚至還出現LINE貼圖：【無】、【絕】、【極】。旁邊藍委徐巧芯說：「我已經買了！」羅旺哲直呼，這組貼圖非常諷刺，名稱叫〈長官好棒棒〉，裡面有【無】、【密】、【機】、【絕】，還有【廢】、【蛤】、【煩】等。

羅旺哲強調，國防部的機密新規定，現在已經變成了網路迷因哏圖，很多基層官兵在私下對話的時候，即便覺得這沒什麼重要，他們也會模仿長官，對話的時候說「你吃飯了嗎？」、「【無】」，這件事情已經變成一個笑柄。這蠻可悲的，如果長官變成笑柄的話，你要怎麼帶兵？要怎麼讓下面的人服你？所以這件事會造成一個反效果，會打擊基層士氣，這是他替國軍弟兄擔心的地方，應適時更改。

