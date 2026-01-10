【無】字天書沒了 徐巧芯樂喊：爭取成功

▲國民黨立委徐巧芯批國軍的保密規範，不僅基層麻煩，還讓一般民眾誤解。（圖／翻攝徐巧芯臉書）

[NOWnews今日新聞] 國防部新上路的保密作業，在公文上滿滿的【無】，政策遭罵翻，被酸是此地無銀三百兩。國防部隨即表示，將改為於文件頁首標示【本件屬公開資訊】，而無須逐段標示【無】。國民黨立委徐巧芯對此說，就說吧，沒有涉及機密的訊息以後只需要在頁首表示，「各位弟兄，我們爭取成功啦！」

徐巧芯日前在立法院傻眼開罵，記者會的簡報各段後面都加上【無】，「事件經過」後面也寫【無】，只會讓一般民眾誤解、看不懂，是沒有調查嗎？都已經是記者會了，它就是公開的資料了還要寫【無】。國防部長顧立雄答詢說，會聽取各方的意見，來不斷進行檢討。

