【無】字天書讓國軍天怒人怨 徐巧芯開嗆：幫間諜畫重點

徐巧芯(左)8日針對國軍公文【無】字天書爭議，質詢國防部長顧立雄(右)。（圖／取自國會頻道）

國防部頒布新規定，對外對內公文公報都要標示密等，包括機密的【密】，極機密【極】，絕對機密【絕】，就算無涉機敏也要標註【無】。藍委徐巧芯質疑，沒意義的事搞得天怒人怨，國防部長顧立雄說跟美國接軌，但根本東施效顰，而且還幫間諜畫重點，不是很可笑？

徐巧芯8日在《新聞大白話》節目表示，為什麼無字天書引發這麼大的反彈？比方說兩個軍人傳訊對話，一個問：你早餐吃了嗎？後面也要寫一個【無】，因為沒有機密性；對方回答還沒吃，也要加【無】，代表沒有機密。就是連日常對話也要這樣搞，所以搞得天怒人怨！

徐巧芯質疑，所以這事情才會爆發出來，否則內部公文要用什麼方式去寫，應該交給國防部專業認定。被罵了之後，他說取消，結果在7日說明飛官失事的記者會上，【無】又再度出現。最誇張的是這個：初步調查後面寫【無】，那請問一般民眾看到是什麼感覺？就是沒有初步調查？事件經過也寫【無】，一般民眾看到什麼感覺？沒有事件經過？所以這就是沒有意義的一件事情！

徐巧芯強調，這是公開的記者會，裡面是不可能會有機密的，為什麼要寫一大堆【無】？就好像立法院專案報告，所有媒體都在採訪，然後給立委、記者的報告，每一段都寫【無】、【無】、【無】，顧立雄自己還不覺得很可笑，還說是為了跟美國接軌？「抱歉，美國那份執行手冊，我都看過了，他是一個『suggestion』，建議你可以這麼做，沒有『要求』」，可是我們現在國防部是要求。「那請問解密期限？」

徐巧芯直言，顧立雄說是要跟美方接軌，很奇怪，美國人看得懂【密】跟【無】的中文字嗎？而且美國是寫在前面，顧立雄說有什麼不一樣嗎？當然有不一樣！閱讀這個章節之前，要先知道它是什麼等級，不是可以看【密】的人就不看了，看完發現是【密】，該怎麼辦？現在竟然還發印章，在那邊蓋蓋蓋，真的不需要把國軍弟兄當賊。連綠委王定宇都說可以考慮調整，顧立雄還堅持說就是要這麼做！

徐巧芯直呼，這等於幫間諜畫重點，找什麼機密，直接翻有【密】的來看，不是很好笑嗎？「這就叫東施效顰！拜託國防部不要再搞了。」

