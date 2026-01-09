「無」字引議論 國防部：內容不涉機密無須逐段標示

（中央社記者吳書緯台北9日電）國軍今年1月正式實施「機密資訊精準標示」，未涉密的報告、簡報亦逐段標註【無】，引發各界議論。國防部今天表示，內容不涉及機密，且經權責長官同意，提供不特定多數人可得知悉的資訊，將改為於文件頁首標示【本件屬公開資訊】，而無須逐段標示【無】。

為防止中共滲透，國防部今年推動「國軍機密資訊精準標示」，除了往來公文書、報告書必須註記機密等級，也必須逐段審查文內各段落，分為「無、密、機、極、絕」5個規定等級。

國防部1月送交立法院的書面報告，在不涉及機密的情況下，會逐段標註【無】字，而空軍7日召開記者會說明F-16V戰機失聯搜救情況的簡報，也逐段標註【無】字，引發各界議論。

國防部晚間透過新聞稿指出，經蒐整各界回饋意見，充分研討後，對於經檢視確認，內容不涉及「國家機密」或「一般公務機密」，且經權責長官同意，提供不特定多數人可得知悉的資訊，將改為於文件頁首標示【本件屬公開資訊】，而無須逐段標示【無】。

國防部說明，「機密資訊精準標示精進作法」是參據美軍及國際友盟行之有年的制度，為落實機密保護及資料治理所推動的措施；新制實施有一定的摩擦成本，國防部將蒐整經驗與建議，逐步調整完善。（編輯：潘羿菁）1150109