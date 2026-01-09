「無」所不在！ 徐巧芯狠酸國防部東施效顰「幫共諜畫重點」

國防部規定公文報告必須標示密等，徐巧芯狠酸東施效顰「幫共諜畫重點」。

為了跟美國接軌，國防部規定公文報告必須標示密等，包括機密的【密】，無機密也要標註【無】。立委徐巧芯批評東施效顰，更酸幫共諜畫重點，以後想找什麼機密，直接翻有【密】的來看。

徐巧芯今天（9日）接受中廣新聞網千秋萬事主持人王淺秋訪問時表示，針對國防部長顧立雄說要跟美方接軌，但美國人看得懂密跟無的中文字嗎？而且美國執行手冊只是建議可以這麼做，並沒有要求，但現在國防部是要求，民進黨立委王定宇都說可以考慮調整，顧立雄還堅持就是要這麼做！

廣告 廣告

徐巧芯指出，之前說明飛官失事的記者會，軍方給的報告，每一段都寫無，初步調查後面寫無，事件經過也寫無，難道是沒有初步調查？也沒有事件經過嗎？請問一般民眾看到是什麼感覺？如果容易造成誤解，這就是沒有意義的一件事。

徐巧芯表示，美國把機密等級寫在前面，國防部卻放在後面，顧立雄認為有什麼不一樣嗎？「當然不一樣！閱讀章節前，要先知道等級，不是可以看的人就不看了，如果看完發現是【密】，怎麼辦？」

徐巧芯狠酸國防部東施效顰，最後只有圖利共諜，厚厚的一本報告，想要找機密部分，直接跳過【無】，去翻有【密】的，等於幫他們畫重點。