無X、內X都做了！夜奔人夫家激戰 健身女教練傳訊嗆聲正宮

台北市1名健身女網紅小萱（化名），先前與人夫阿豪（化名）發生外遇，兩人多次相約摩鐵嘿咻，小萱還趁正宮出國時，跑到阿豪住家過夜，並傳訊息給正宮嗆聲，內容提及「無套、內X全部都來了」等字句，阿豪妻子憤而提出告訴；台北地院判小萱須賠償56萬8340元，全案仍可上訴。

阿豪妻子主張，2024年5月到2025年3月間，健身女網紅小萱明知丈夫已婚，仍與丈夫頻繁相約出遊，並在摩鐵發生性行為；2024年4月21日，小萱趁她出國時，竟與丈夫在家中激戰，小萱完事後還傳訊息給她，內容提及「無套、內X全部都來了，他也不是第一次了」等字句，讓她內心深受打擊，多次前往身心科就診，遂向小萱提告求償醫藥費3340元、心理諮商費用65000元，以及精神慰撫金60萬元，總計66萬8340元。

小萱庭訊時表示，去年5月間，她與阿豪認識後，陸續發生4到5次性行為，地點均是在民生北路的薇閣汽車旅館，她的確也去過阿豪住家，並與阿豪在床上嘿咻，事後再傳訊息給對方妻子，她願意賠償醫療費用，但和解金實在太高，希望雙方能夠再協調。

法官認為，小萱嚴重侵害配偶權，考量她是健身教練，月薪約3萬元，還要扶養家人等情狀，判她必須賠償醫藥費3340元、心理諮商費用65000元，以及精神慰撫金50萬元，總計56萬8340元，全案還可上訴。

