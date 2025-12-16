焦佑倫：台灣以強勁產業實力、企業家精神、政府後盾已漸漸 打入世界的供應鏈

華新麗華董事長焦佑倫表示：「台灣鋼鐵業一路做為基礎材料支持台灣加工業成為螺絲螺帽王國，面對產業重心轉型，精密製造業對於品質要求提升，我們也將從單純提供不銹鋼材料轉變為全方位解決方案提供者。

華新麗華董事長焦佑倫表示「台灣過去世界上有優勢的幾個產業現在被我們鄰近地區，特別是中國大陸發展給取代了。」他接著說，「相反的，我們在金屬加工行業發展上 展開新的時代。」

華新麗華發表新品，支援整個產業發展

台灣不銹鋼大廠華新麗華今（16）日正式發表冷精棒全新品牌「奇沃 Steeval™」，宣告從材料製造業走入與客戶共研共創、提供技術服務解決方案的新時代，焦佑倫致詞時表示，台灣各行各業，不論在自動化生產、新能源、機器人、航天航太的發展，漸漸打入世界的供應鏈。

焦佑倫表示「台灣鋼鐵業一路做為基礎材料支持台灣加工業成為螺絲螺帽王國，面對產業重心轉型，精密製造業對於品質要求提升，我們也將從單純提供不銹鋼材料轉變為全方位解決方案提供者。華新麗華以推動台灣製造業生態鏈升級為使命，從產品、製程以至於服務等全面提升，讓隱形冠軍轉向為看得見、被信賴、能共同創造價值的夥伴。」

台灣GDP成長創歷史新高，鋼鐵業普遍沒有感受

但他也提到「今年台灣GDP成長7％，這是歷史奇蹟，但是百工百業，特別是我們鋼鐵業，感覺景氣不是太好。」

焦佑倫說，第一個主要原因是美國關稅，各國保護主義，還有一個很重要的因素，就是台灣過去世界上有優勢的幾個產業，現在被中國大陸發展給取代了，雖然對台灣很大壓力，但「我們台灣以強勁產業實力，跟這個企業家精神、加上政府後盾，漸漸 打入世界的供應鏈。」

台灣技術默默進步，已經漸漸打入國際供應鏈

華新麗華16日推出冷精棒品牌 Steeval，他表示，台灣的產業正在打入國際供應鏈，身為材料供應的上游廠商，做為一個 產業最頂端材料提供者，就要提供一個不同的材料、不同的性能來符合產業的需求。

華新麗華自 1966 年創立、90 年代進入不銹鋼事業後，以一貫化製程穩定生產多元不銹鋼產品，長年在大中華區保持領先；自 2022 年啟動高值化及全球化轉型策略，展開歐洲布局，切入汽車、航太與能源等市場；2025 年華新麗華基於過去累積之多重優勢，針對核心產品冷精棒提出全新品牌，再造「價值合作」新篇章。

