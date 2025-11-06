焦凡凡喜曬寶寶超音波照 挺5月孕肚驚呼：肚子變好大

【緯來新聞網】藝人焦凡凡與婁峻碩交往多年，兩人在2024年底正式完成結婚登記，並於今年9月宣布懷孕消息，引起不少粉絲關注。近期她首度在社群媒體上公開大肚照，畫面溫馨，獲得眾多祝福。

焦凡凡挺5月孕肚（圖／焦凡凡IG）

公開的照片中，焦凡凡穿著粉紅色睡衣，衣服上印有白色小熊圖案，整體風格溫柔可愛。她站在鏡前輕扶著顯著隆起的腹部，露出笑容，臉上洋溢幸福神情。

焦凡凡喜曬寶寶超音波照。（圖／焦凡凡IG）

談到懷孕後的生活轉變，焦凡凡先前受訪時坦言情緒變化大，荷爾蒙起伏也讓她變得更保護伴侶，「莫名的想保護好自己的愛人。」她還說，產檢次數比想像中少，每個月只能見寶寶一次，讓她感到有些難受。「以前小感冒都不愛看醫生，現在卻變得很期待去診所。」



針對即將來臨的育兒開銷，她先前出席活動時透露，預估至少得準備600萬元的費用，除了基本檢查，還有不少額外支出。「問了很多媽媽，真的不是一筆小錢，」她笑說。婁峻碩聽聞後則開玩笑回應「還不夠吧」，並呼籲品牌商合作，展現出一位新手爸爸的緊張與實際。

