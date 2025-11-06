焦凡凡大方曬出孕肚照「好大了」 懷孕身形曝光⋯飛韓國渡假剪髮超美
焦凡凡和婁峻碩愛情長跑8年後，2024年登記結婚，並遠赴沖繩舉辦婚禮，今年9月終於正式迎來懷孕的好消息，婁峻碩先前受訪時，被焦凡凡爆料產檢時比孕婦還緊張，晚上回到家還爆吐一波，當時焦凡凡現身時孕肚還不明顯，6日她公開明顯的孕肚照，寫著「肚子好大了」。
照片理她穿著粉色、上面印有白色小熊圖案的睡衣，側面對著鏡子拍照，讓大家看懷孕的肚子有多大。而她前陣子飛往南韓渡假，享用美食並剪頭髮，原本的長度大概到脖子，現在直接剪到耳下，她開心表示「俐落的髮好不一樣。」
而先前受訪時，聊起當媽媽的感受，焦凡凡坦言心情很微妙，荷爾蒙起伏也很大，「莫名的想保護好自己的愛人。」也笑說現在要每個月產檢才能看到寶寶，讓她有點痛苦「還沒產檢之前以為每個禮拜都要去，以前有點小感冒都不愛看醫生，現在變很愛去找醫生的人。」
