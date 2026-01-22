焦凡凡將「卸貨」仍像小孩！老公婁峻碩急喊8字提醒 公開超強馭夫術：很會裝

焦凡凡（中）接受張景嵐（右）與游沛宸Podcast節目《好丫》訪問。menomeno X 人類圖畫館提供

焦凡凡即將「卸貨」生產，挺孕肚上張景嵐與人類圖畫館館長游沛宸Yuyu合作主持的Podcast節目《好丫》，笑說自己也像小孩，經常要提醒自己「是媽媽了」，「要慢下來，小孩才不會被自己嚇到。」

焦凡凡透露，自己口渴時會豪飲喝水，才發現肚子裡寶寶在打嗝，驚覺自己身體上節奏也學著放慢。老公婁峻碩也會在旁會提醒：「妳要有媽媽的樣子。」夫妻兩對於這一切都感到新鮮，第一次在醫院被稱呼爸爸媽媽時，覺得不可思議。

焦凡凡與婁峻碩相戀9年，感情甜蜜、更常公開放閃，被張景嵐形容是「以夫為天、配合度很高」。焦凡凡則打趣回應：「可是我是假裝的吧，我配合度沒有很高，你真的不了解我，這是我馴服他的方式。在外面說老公的好話，因為如果做這些事情，他就不能跟螢幕上我講的不一樣。」

廣告 廣告

焦凡凡即將「卸貨」成為新手媽媽。menomeno X 人類圖畫館提供

焦凡凡曝婁峻碩「一直在變」

至於愛情長跑秘訣，焦凡凡透露：「我們兩個在9年前跟現在狀態有多不一樣，認識的時候還沒出道，一直對演藝圈抱有很大幻想、一起努力，這9年來，我都不覺得我在跟同一個人談戀愛一起努力，他一直在變，不管是外型上還是內在，都有給自己超多空間成長，我有被他影響，我越愛自己、他越愛那個喜歡發光發熱、做自己的我。」

焦凡凡笑說，現在看以前的照片很像在看上輩子，她自嘲：「因為長不一樣，怎麼會膩，對方有給予你空間成長，連跟自己相處的時間都不夠，跟另一半還有太多地方想要探索，怎麼可能會膩，我們都沒有一成不變。」

焦凡凡（中）接受張景嵐（右）與游沛宸Podcast節目《好丫》訪問。menomeno X 人類圖畫館提供

焦凡凡已做好產後復工計畫

張景嵐提問焦凡凡對於生完孩子後的規劃，是否會需要有自己的舞台？對於如何調配家庭、工作平衡，焦凡凡已經做好全盤規劃，形容：「害怕來自於還沒發生，我已經開始接受我是媽媽，開始調配自己。」

焦凡凡繼續表示：「生產後3個月我就要復出工作，不要當全職家庭主婦，小朋友會有幫手照顧，我會照顧好孩子、也會照顧好自己，給大家看到不一樣的自己，感謝另一半願意一起分享討論、支持與尊重。」



回到原文

更多鏡報報導

39歲林又立懷胎8個月巨肚照曝光 公開私密處驚人狀態：辣到洗眼睛！

林依晨認了女兒出生2個月就送托嬰！6字吐真實心聲 二寶媽曝超強「姊弟相愛」小技巧

36歲台8女星突暈倒緊急送醫 竟發現「奇蹟」降臨！曬超音波照宣布懷孕

我有兩個老公！24歲正妹「交往雙胞胎」爆紅 3人行甜蜜日常全公開