焦凡凡懷孕8個月自曝「孩子氣行徑」 婁峻碩提醒：要有媽媽的樣子

焦凡凡與婁峻碩2024年登記結婚，並於2025年9月驚喜宣布即將當爸媽，已懷上男寶寶。預產期在今年3月左右的焦凡凡，最近在Podcast節目「好丫」開心分享孕期點點滴滴，常常自我提醒，自己現在是媽媽了，「要慢下來，小孩才不會被自己嚇到。」對於生完孩子後的規劃，她也已經做好萬全規劃。

焦凡凡（圖／menomeno X 人類圖畫館）

焦凡凡與婁峻碩相戀9年，感情甜蜜、更常公開放閃，談到愛情長跑秘訣，她表示經歷這麼長時間，兩人狀態都多少有些改變，剛認識時都還沒出道，對演藝圈有諸多幻想、一同努力，「我都不覺得我在跟同一個人談戀愛一起努力，他一直在變，不管是外型上還是內在，都有給自己超多空間成長，我有被他影響，我越愛自己、他越愛那個喜歡發光發熱、做自己的我。」笑說現在看以前的照片很像在看上輩子，自嘲：「因為長不一樣，怎麼會膩」。

焦凡凡登上張景嵐與游沛宸Yuyu合作主持全新Podcast節目「好丫」（圖／menomeno X 人類圖畫館）

至於生子後的復出規劃，焦凡凡已做好全盤規劃，自己已經開始接受媽媽的身分，並目標產後3個月就要重返工作崗位，不願當全職家庭主婦，小朋友屆時也會有幫手一同照顧，「感謝另一半願意一起分享討論、支持與尊重。」不過她自認還有些孩子氣，有時口渴時豪飲喝水，才發現肚子裡寶寶在打嗝，老公婁峻碩則會在旁會提醒：「妳要有媽媽的樣子」。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 簡子喬／報導