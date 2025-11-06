焦凡凡曬「明顯孕肚照」剪短髮煥然一新 粉絲狂讚：孕媽咪太美

焦凡凡與婁峻碩愛情長跑8年，兩人於2024年底登記結婚，成為演藝圈中備受祝福的甜蜜夫妻，今年9月宣布懷孕喜訊，消息一出令粉絲又驚又喜。近日焦凡凡首度在社群平台公開孕肚近照，畫面中她挺著圓潤肚子的模樣相當明顯，幸福氣息滿溢，全網紛紛湧入留言區送上祝福。

從焦凡凡貼出的照片可見，她身穿粉色家居服，站在鏡前側身自拍，小手自然地扶在腰間，挺出的孕肚線條清晰可見，散發滿滿母愛光輝；另一張照片，則是她換上更加俐落的短髮造型的近距離自拍，氣質煥然一新，臉上洋溢著溫柔笑意，顯得既率性又幸福。

焦凡凡同時在貼文中寫下：「一些近期小碎片，韓國、美食、產檢看到你睡的好熟、肚子好大了、在弘大剪了一個俐落的髮好不一樣、好喜歡秋天」，短短幾句話透露她迎接新生命的興奮與滿足，也展現出懷孕後依然樂觀開朗的一面。

照片曝光後，粉絲紛紛留言大讚她依舊保持好氣色：「新短髮好好看」、「最美的準媽咪」、「好美，短髮好俏麗，帥氣孕媽咪」、「不知道凡凡已經開始母愛爆發了嗎，常常聽說媽媽懷孕後因為荷爾蒙關係會這樣，覺得很酷！」、「超美孕媽咪」。

婁峻碩與焦凡凡從公開戀情以來，不時常在社群上曬出日常互動，甜蜜氛圍羨煞眾人，如今即將迎接新生命，兩人從情侶、夫妻，到晉升為準爸媽，讓粉絲都為他們感到開心。

