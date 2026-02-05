焦凡凡生產倒數1個月！婁峻碩鬆口「想進產房陪產」再洩重大決定

記者徐珮華／台北報導

婁峻碩與焦凡凡登記結婚1年多，將於下月迎來寶貝兒子，正式升格新手爸媽。婁峻碩今（5）日攜手程予希出席品牌活動，坦言心情隨著預產期逼近越來越緊張，但只能「盡量不要想這件事」，把握當爸前最後時光；至於屆時是否有機會進入產房陪產，他表示：「希望可以，希望自己能在產房內。」

婁峻碩與程予希出席品牌活動。（圖／記者徐珮華攝影）

焦凡凡預產期落在3月中旬，如今進入倒數階段，婁峻碩坦言上月與本月心境不同，壓力與責任感逐漸加重，目前已將預產期前後的工作排開，希望能與老婆一同迎接人生重要時刻。談及當爸前的準備，他笑說「船到橋頭自然直」，不過近期已決定將月嫂時間延長兩個月，讓兩人能更安心適應新身分。

婁峻碩分享情人節計畫。（圖／記者徐珮華攝影）

即將迎來當爸前最後一個情人節，婁峻碩表示焦凡凡孕肚越來越大，較難特別過節，但兩人應該會吃頓美食慶祝。剛從溫哥華留學返台的程予希，則分享班上有不少韓國、巴西同學，被問到是否會考慮與外國籍另一半交往，她大方表示「我不設限，都可以」；不過她留學期間，多半與同行的友人一起行動，並未有豔遇，情人節預計在工作中或陪伴毛小孩度過。

程予希日前赴溫哥華留學，坦言未有豔遇。（圖／記者徐珮華攝影）

此外，兩人與鄭伊健合作的影集《百萬人推理》即將上線，婁峻碩透露自己在劇中飾演屁孩，如今準備當爸，角色與現實之間的轉換讓他心情複雜；程予希則分享除了戲劇作品外，也正在籌備年底的畫展。至於過年規劃，兩人都將與家人一起度過，被問到紅包金額，程予希表示「心意最重要，但不會少」，婁峻碩則補充「也不能多，因為要養小孩」，笑翻全場。

