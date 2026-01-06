焦凡凡飛福岡度假！美照連發孕肚藏不住...超甜告白「有一個最貼身的小夥伴」

焦凡凡與婁峻碩結婚1年多，去年9月公開懷孕喜訊，也透露肚中寶寶的性別是男生。她在懷孕前就接下屏東跨年的主持工作，老公婁峻碩也愛相隨前往屏東跨年，全程陪伴在側。近日她飛往日本福岡度假，分享一系列美照，可以看到即使穿著厚外套，孕肚仍相當明顯。

焦凡凡在貼文中寫下：「一個人吃，兩個人滿足，這次旅行，有一個最貼身的小夥伴。」字裡行間滿是即將升格當媽的喜悅。而婁峻碩在確定焦凡凡懷孕後，也希望她能減少工作量，期盼她在孕期保持好心情，並順利迎接肚中男寶的到來。

另外，婁峻碩去年在新北耶誕城開唱時，被問到即將喜獲男寶的心情，他笑說：「多了一個好兄弟！」也已經開始想像未來能和兒子一起完成的各種事情，目前仍以「寶寶」稱呼兒子，小名則低調不透露。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 林政平／報導