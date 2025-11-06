焦凡凡首PO超巨孕肚：好大了！1明顯變化網驚：我懷孕也是

娛樂中心／周希雯報導

歌手婁峻碩與網紅女友焦凡凡愛情長跑8年，去年底正式登記結婚、今年在沖繩舉辦婚宴，今年9月還驚喜宣布懷孕喜訊，當天更是小倆口相差1歲的生日，深受各界祝福。時隔2個月，焦凡凡首度公開孕婦照，超巨渾圓凸肚令網友驚呼，「已經開始母愛爆發了嗎？」





焦凡凡是演藝圈著名的恩愛夫妻。（圖／翻攝「fan0914fan」IG）

焦凡凡近期在IG分享生活小碎片，像是在南韓旅遊的點滴、享用美食、與好友相聚等美好時刻；不時穿插幾張自拍美照，還把原本肩上俏麗短髮大改造，剪短成更俐落風格。值得注意的是，焦凡凡難得曬出當孕婦日常，除了有寶寶的超音波照，她也在家身穿睡衣對著鏡子自拍，肚子明顯鼓起超大一圈，並寫下心聲「韓國、美食、產檢看到你睡的好熟、肚子好大了、在弘大剪了一個俐落的髮好不一樣、好喜歡秋天。」

焦凡凡剪了短髮，整體看上去更俐落。（圖／翻攝「fan0914fan」IG）

焦凡凡首度公開孕肚照。（圖／翻攝「fan0914fan」IG）

超有愛畫面曝光後，吸引大票網友留言祝福，「最美的準媽咪」、「我懷孕也是剪短，舒服自在」、「我要當寶寶的粉絲」、「不知道凡凡已經開始母愛爆發了嗎，常常聽說媽媽懷孕後因為荷爾蒙關係會這樣，覺得很酷」、「媽咪感直接出來了」、「換髮型了，更像媽媽了」、「新髮型很美」、「好可愛（第十張有點婁感？」





