焦凡凡馭夫密技曝光！「在外說婁峻碩好話」 相戀9年爆他變了

張景嵐攜手人類圖畫館館長游沛宸Yuyu合作主持全新Podcast節目《好丫》，最新一集邀來焦凡凡作客受訪，目前懷孕的她開心分享孕期：「自己也像小孩，現在告訴自己也是媽媽了，要慢下來，小孩才不會被自己嚇到。」身體上節奏也學著放慢，她笑說口渴時豪飲喝水，才發現肚子裡寶寶在打嗝，老公婁峻碩在旁會提醒：「妳要有媽媽的樣子。」

焦凡凡上張景嵐節目，分享結婚近況。（圖／menomeno X 人類圖畫館提供）

焦凡凡與婁峻碩相戀9年，感情甜蜜、更常公開放閃，被張景嵐形容是「以夫為天、配合度很高」，未料焦凡凡打趣回應：「可是我是假裝的吧，我配合度沒有很高，你真的不了解我，這是我訓服他的方式。在外面說老公的好話，因為如果做這些事情，他就不能跟螢幕上我講的不一樣。」此話一出引起現場眾人驚呼。

至於愛情長跑秘訣，焦凡凡表示：「我們兩個在9年前跟現在狀態有多不一樣，認識的時候還沒出道，一直對演藝圈抱有很大幻想、一起努力，這9年來，我都不覺得我在跟同一個人談戀愛一起努力，他一直在變，不管是外型上還是內在，都有給自己超多空間成長，我有被他影響，我越愛自己、他越愛那個喜歡發光發熱、做自己的我。」

焦凡凡分享愛情長跑秘訣。（圖／menomeno X 人類圖畫館提供）

焦凡凡當年以YouTuber身分大膽接下金鐘獎紅毯的主持重任，張景嵐好奇為何會接下這種「被罵的工作」，這工作已時隔四年，她自剖心境：「我是為了證明我可以當女藝人，現在回頭看，沒有人再定義你，就算是你是YouTuber、網紅出身，你今天已經站上另外一個位置，不需要去一直想你是YouTuber所以你不需要認真主持，這是我一直在為自己找的藉口，我已經站上這個位置應該更專注在本身事情上。」如今回想當時的自己，她承認當初心智是不夠成熟的，還是做得不夠好。

張景嵐提問焦凡凡對於生完孩子後的規劃，是否會需要有自己的舞台？如何調配家庭、工作平衡，焦凡凡顯然已經做好全盤規劃：「害怕來自於還沒發生，我已經開始接受我是媽媽，開始調配自己，生產後3個月我就要復出工作，不要當全職家庭主婦，小朋友會有幫手照顧，我會照顧好孩子、也會照顧好自己，給大家看到不一樣的自己，感謝另一半願意一起分享討論、支持與尊重。」關於這集更多精彩、完整的對談內容，敬請鎖定「好丫」Podcast、官方YouTube頻道。

