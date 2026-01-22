焦凡凡「不覺得跟同個人談戀愛」生產倒數！驚吐都在「假裝順從婁峻碩」

記者趙浩雲／台北報導

焦凡凡與婁峻碩愛情長跑9年，目前懷孕中的她準備當媽媽。（圖／menomeno X 人類圖畫館提供）

藝人焦凡凡日前上Podcast節目「好丫」接受訪問，目前懷孕的她開心分享孕期：「自己也像小孩，現在告訴自己也是媽媽了，要慢下來，小孩才不會被自己嚇到。」身體上節奏也學著放慢，她笑說口渴時豪飲喝水，才發現肚子裡寶寶在打嗝。老公婁峻碩在旁會提醒：「妳要有媽媽的樣子」。夫妻兩對於這一切都感到新鮮，第一次在醫院被稱呼爸爸媽媽時，覺得不可思議。

焦凡凡總是樂觀看待所有事情，張景嵐更稱讚是「越挫越勇」，她表示7歲時就在天燈上寫上願望：「我要當明星！」立志想當藝人的她，去試了超過100個試鏡，不管是微電影、廣告...等，不放棄任何工作的機會，她正向分享：「真的只上一個廣告也覺得開心，我願意一直去嘗試我想做的事，直到達到或失敗再換。」

廣告 廣告

焦凡凡與婁峻碩相戀9年，感情甜蜜、更常公開放閃，被張景嵐形容是「以夫為天、配合度很高」！未料她打趣回應：「可是我是假裝的吧，我配合度沒有很高，你真的不了解我，這是我訓服他的方式。在外面說老公的好話，因為如果做這些事情，他就不能跟螢幕上我講的不一樣。」此話一出引起現場眾人驚呼。

焦凡凡準備當媽媽，秀出超音波照片。（圖／menomeno X 人類圖畫館提供）

至於愛情長跑秘訣？焦凡凡表示：「我們兩個在9年前跟現在狀態有多不一樣，認識的時候還沒出道，一直對演藝圈抱有很大幻想、一起努力，這9年來，我都不覺得我在跟同一個人談戀愛一起努力，他一直在變，不管是外型上還是內在，都有給自己超多空間成長，我有被他影響，我越愛自己、他越愛那個喜歡發光發熱、做自己的我。」笑說現在看以前的照片很像在看上輩子，她自嘲：「因為長不一樣，怎麼會膩，對方有給予你空間成長，連跟自己相處的時間都不夠，跟另一半還有太多地方想要探索，怎麼可能會膩，我們都沒有一成不變。」

張景嵐提問焦凡凡對於生完孩子後的規劃，是否會需要有自己的舞台？如何調配家庭、工作平衡，焦凡凡顯然已經做好全盤規劃：「害怕來自於還沒發生，我已經開始接受我是媽媽，開始調配自己，生產後3個月我就要復出工作，不要當全職家庭主婦，小朋友會有幫手照顧，我會照顧好孩子、也會照顧好自己，給大家看到不一樣的自己，感謝另一半願意一起分享討論、支持與尊重。」關於這集更多精彩、完整的對談內容，敬請鎖定「好丫」Podcast、官方YouTube頻道。

更多三立新聞網報導

獨家／《戲說》女歌手控遭性騷「一路從背往下摸」 身心崩潰求助精神科

獨家／徐亨宣布找到工作了！還款計劃曝光「邊做兼抵債」

獨家／徐亨「昔欠2億」債主現身「一認識跟她就借錢」：還不出我也認了

去年才完婚！資深男星無預警公開「最忠貞的小三」 告白喊話：永遠愛妳

