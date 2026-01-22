焦凡凡「不覺得跟同個人談戀愛」生產倒數！驚吐都在「假裝順從婁峻碩」
記者趙浩雲／台北報導
藝人焦凡凡日前上Podcast節目「好丫」接受訪問，目前懷孕的她開心分享孕期：「自己也像小孩，現在告訴自己也是媽媽了，要慢下來，小孩才不會被自己嚇到。」身體上節奏也學著放慢，她笑說口渴時豪飲喝水，才發現肚子裡寶寶在打嗝。老公婁峻碩在旁會提醒：「妳要有媽媽的樣子」。夫妻兩對於這一切都感到新鮮，第一次在醫院被稱呼爸爸媽媽時，覺得不可思議。
焦凡凡總是樂觀看待所有事情，張景嵐更稱讚是「越挫越勇」，她表示7歲時就在天燈上寫上願望：「我要當明星！」立志想當藝人的她，去試了超過100個試鏡，不管是微電影、廣告...等，不放棄任何工作的機會，她正向分享：「真的只上一個廣告也覺得開心，我願意一直去嘗試我想做的事，直到達到或失敗再換。」
焦凡凡與婁峻碩相戀9年，感情甜蜜、更常公開放閃，被張景嵐形容是「以夫為天、配合度很高」！未料她打趣回應：「可是我是假裝的吧，我配合度沒有很高，你真的不了解我，這是我訓服他的方式。在外面說老公的好話，因為如果做這些事情，他就不能跟螢幕上我講的不一樣。」此話一出引起現場眾人驚呼。
至於愛情長跑秘訣？焦凡凡表示：「我們兩個在9年前跟現在狀態有多不一樣，認識的時候還沒出道，一直對演藝圈抱有很大幻想、一起努力，這9年來，我都不覺得我在跟同一個人談戀愛一起努力，他一直在變，不管是外型上還是內在，都有給自己超多空間成長，我有被他影響，我越愛自己、他越愛那個喜歡發光發熱、做自己的我。」笑說現在看以前的照片很像在看上輩子，她自嘲：「因為長不一樣，怎麼會膩，對方有給予你空間成長，連跟自己相處的時間都不夠，跟另一半還有太多地方想要探索，怎麼可能會膩，我們都沒有一成不變。」
張景嵐提問焦凡凡對於生完孩子後的規劃，是否會需要有自己的舞台？如何調配家庭、工作平衡，焦凡凡顯然已經做好全盤規劃：「害怕來自於還沒發生，我已經開始接受我是媽媽，開始調配自己，生產後3個月我就要復出工作，不要當全職家庭主婦，小朋友會有幫手照顧，我會照顧好孩子、也會照顧好自己，給大家看到不一樣的自己，感謝另一半願意一起分享討論、支持與尊重。」關於這集更多精彩、完整的對談內容，敬請鎖定「好丫」Podcast、官方YouTube頻道。
更多三立新聞網報導
獨家／《戲說》女歌手控遭性騷「一路從背往下摸」 身心崩潰求助精神科
獨家／徐亨宣布找到工作了！還款計劃曝光「邊做兼抵債」
獨家／徐亨「昔欠2億」債主現身「一認識跟她就借錢」：還不出我也認了
去年才完婚！資深男星無預警公開「最忠貞的小三」 告白喊話：永遠愛妳
其他人也在看
捕獲野生男神！霍建華台北吃早餐被認出 霸氣「掏現金」幫學生粉絲買單
演藝圈男神霍建華，私下低調親民的作風再度圈粉！近日有網友在台北一家平價早餐店偶遇霍建華，沒想到男神不僅毫無架子主動搭話，甚至在離店前悄悄幫隔壁桌的學生粉絲買單。這段暖舉被PO上網後引發熱烈討論，讓網友大讚：「男神能紅這麼多年，真的不是沒有原因！」鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 59則留言
兒童台姐姐簽好離婚協議書 坦言「不是恨，是我不要了」
林姵君與殺梗於2016年結婚，婚後育有一子一女。她坦言，結婚後很快就面臨現實層面的相處問題。她分享，自己從《道德經》中有所頓悟，選擇正視問題，主動提出婚姻諮商，卻也遇到不少男性常見的抗拒反應：「我們為什麼要花錢，請一個人來聽我們說話？」直到她真的將離婚協議書...CTWANT ・ 3 小時前 ・ 26則留言
徐乃麟佩服洪詩 再次致歉唐從聖
「綜藝大哥」徐乃麟21日主持選美活動，活動前被問到女星洪詩近來因為婚前「把屎把尿照顧失智公公」引發「孝道外包」議論一事。孝順出名的徐乃麟提及，過去親力親為照顧臥病在床的母親，「不敢說我孝順，但我身邊沒看過比我徐乃麟孝順的」。中時新聞網 ・ 10 小時前 ・ 88則留言
Lulu、陳漢典婚禮倒數4天 曬父母合照甜喊「最用心的人」
Lulu、陳漢典即將於1月25日舉辦婚宴，先前小倆口去日本拍了一系列絕美婚紗照，21日她再公開一家人的合照，「集結全世界的最會最用心的人在這裡。」言語間洋溢著滿滿幸福。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 20 小時前 ・ 20則留言
相差17歲不是問題！吳奇隆甜寵劉詩詩：從今以後，我的一切都歸妳
演員吳奇隆和女星劉詩詩因拍攝《步步驚心》相識，劇中八爺對被貶入辛者庫的若曦承諾，一定會奪取帝位來娶她，誰料劇中的承諾變成現實版，戲裡揪心但戲外延續長情，兩人由銀幕情侶升級，他們也索性大方認愛：「我們很珍惜這份得之不易的感情！」，不得不讓人感嘆緣分妙不可言。《優活健康網》特摘此篇分享吳奇隆與劉詩詩的愛情故事。優活健康網 ・ 1 天前 ・ 6則留言
女醫控「被當提款機」 前婆婆駁：她常飆罵老公、離婚後總算安寧
台南市東區深耕17年的「侯娟妃婦產科診所」無預警歇業，女醫師侯娟妃一度被父母與丈夫報案列為失蹤人口。隨著失蹤謎團破解，侯娟妃與前夫家庭的離婚訴訟內幕也隨之曝光，前婆婆更出面反擊駁斥相關指控。中天新聞網 ・ 5 小時前 ・ 39則留言
《死亡筆記本》彌海砂現在長這樣！ 新劇扮相粉絲嘆歲月太無情
日本37歲女星戶田惠梨香，18歲在電影版《死亡筆記本》飾演「彌海砂」一角走紅，她在劇中雙馬尾的甜美造型，至今仍蔚為經典。近日戶田惠梨香接連在社群替新戲宣傳，卻意外掀起討論，大票日本網友直呼認不出她就是昔日的彌海。鏡週刊Mirror Media ・ 4 小時前 ・ 26則留言
女醫怨「重男輕女」自己總被犧牲 父母控：信仰改變被洗腦！
被家人二度通報失蹤的台南婦產科醫師侯娟妃，接受《鏡週刊》採訪時回憶，自己成長於重男輕女的家庭，自小由外婆帶大。她表示，從小對弟弟百般照顧，弟弟想要她的玩具、腳踏車，往往最後都歸弟弟所有，自己則被視為理所當然的付出者。她感嘆，自己在家中始終是隱形、可被犧牲的那一個。長大後甚至就連弟弟購屋、外甥留學與矯正牙齒的費用，也全由她買單。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 29則留言
恭喜！八點檔女神宣布懷孕 昏倒送醫驚見2條線
恭喜！八點檔女神宣布懷孕 昏倒送醫驚見2條線EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 7則留言
Rain點名她為何不跳 「聽障粉絲發文」釣出雨神親自回覆：是我不夠體貼
Rain（鄭智薰）上周睽違20年於台北小巨蛋開唱，演出過程中，他點名一位粉絲沒有跟著音樂起舞，後來該名粉絲在社群上自述是名聽障人士，所以當下才無法通理解偶像在說些什麼，擔心Rain會因此誤會。沒想到該則貼文真的被Rain看見，還親自以繁體中文留言回應：「真心感謝你來觀看演出，我很感動。」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 2 天前 ・ 27則留言
遭指「臉蛋不一樣」？林志玲現身說話了 尪隔海示愛洩夫妻互動
「台灣第一名模」林志玲嫁給日本男星AKIRA（黑澤良平）後，育有一子，而林志玲為了代言產品拍了一系列美照，但卻遭指「臉蛋不一樣了」引起熱議，昨（20日）她出席品牌活動，一番話語也被解讀為在回應此事件。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 86則留言
修修臉？48歲侯佩岑「近照認不出」 網熱議：以為是溫嵐
女星侯佩岑近年把演藝重心放在中國，去年參加陸綜《乘風2025》（浪姐6）後，事業聲勢與人氣同步攀升。她日前更新小紅書，影片中卻可看出，臉部輪廓與過往相比似乎出現變化，也掀起網友熱烈議論。太報 ・ 20 小時前 ・ 71則留言
林書煒：開放合作案子 蔡詩萍女兒要出道？
[NOWnews今日新聞]台北市文化局長蔡詩萍和主持人林書煒結縭超過20年，育有獨生女蔡中泠，美貌和才能兼具的蔡中泠，被外界歸類為最「正星二代」，勸進進軍演藝圈的聲音不斷，林書煒近日發文表示，開放愛女...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 12則留言
身體成X型！中國講師魔性教學成迷因 安心亞神還原：有靈動嗎
近來社群平台瘋傳一段影片，一名中國女子周媛在課堂上傳授各種肢體語言，一句「我的身體成X型」讓她瞬間爆紅，甚至成為網路迷因瘋傳。就連宅男女神安心亞也跟風翻拍影片，不斷詢問「有靈動嗎？」畫面相當有趣。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 10則留言
陳伊錯愕「被退隊」 樂天球團回應：非無故中止合作
樂天桃猿啦啦隊Rakuten Girls「樂天女孩」20日公布五位成員離隊，包括陳伊、嘎琳、芷軒、小葳葳、丘薆。其中，陳伊於21日發文中寫到「雖然很多人聽到離開樂天這消息跟我一樣很錯愕 」，疑似退隊並非本意，對此樂天也做出回應。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 22 小時前 ・ 15則留言
動力火車關注Ella槓上華研糾紛 溫情喊話「終生師妹」
「動力火車」5月15、16、17日將在台北小巨蛋舉辦「一路向前」世界巡迴演唱會，尤秋興、顏志琳今（1╱20）出席記者會催票，前師妹Ella（陳嘉樺）昨被爆砸重金向前東家華研唱片買下「S.H.E」〈波斯貓〉、〈不想長大〉、〈I.O.I.O〉等15首經典歌曲的版權，在去年啟動的「It's Me 艾拉主意」巡演中演唱，但華研唱片卻發聲明表示未收到授權申請或付費，對此，尤秋興也表態了。太報 ・ 1 天前 ・ 6則留言
《間諜家家酒》作者「分鏡草圖」超神？角色神韻完美還原 網笑翻：太天才了！
自 2019 年開始連載以來，《間諜家家酒》就受到了全球動漫粉絲的歡迎，特別是主角安妮亞、黃昏、約兒等角色十分生動的演出都讓粉絲們留下了非常深刻的印象。而昨（20）天原畫作者遠藤達哉分享了自己的角色草圖，宣布番外篇漫畫已經推出的消息也引起了網友熱議，因為遠藤達哉老師的角色草圖真的太讓人難忘了，只是用簡單的線條，但是卻能夠完美畫出《間諜家家酒》中那些經典角色的神韻！Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 21 小時前 ・ 3則留言
曾被傳熱戀GD！超正韓國小姐登《單身即地獄5》金高恩身分起底
Netflix戀愛實境節目《單身即地獄5》於本月20日正式上線，其中女來賓金高恩一出場就引起大量網友討論。曾在2024年與大12歲的GD（G-Dragon）傳出緋聞，兩人被拍到一同現身日本大阪觀看PSG比賽，引發戀愛疑雲。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 2則留言
合夥人豪賭千萬捲款潛逃！王少偉「險遭黑道上門討債」 慘況內幕曝
節目最新一集以「人生直接失控開播？連八點檔都不敢這樣演！」為題，王少偉分享曾因投資麵包咖啡店，險遭黑道索命的驚悚內幕。王少偉透露，曾因投資麵包咖啡店，險遭黑道索命的驚悚內幕，他回憶當時某位股東頻繁以資金周轉為由向他借錢，直到有貴人私下提醒，他才發現對方沉迷賭博，不僅一晚輸掉數百萬、三天輸掉上千萬，甚至拿公司票據抵押債務，捲款潛逃，讓身為負責人的他，嚇到天天提心吊膽，深怕黑道隨時會上門討債。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
李多慧在台行程滿檔「無休奔跑中」 自拍洩近況：工作才能感覺到活著
韓籍啦啦隊女神李多慧來台發展近3年，憑藉親民個性圈粉無數的她，一舉一動都受到關注，雖然2026上半年決定為了宣傳首部電影而減少工作量，不過李多慧1月分工作依舊滿檔，深夜她也曬出自拍照分享近況。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 16則留言