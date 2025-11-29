焦凡凡「挺超巨孕肚」熱舞！「狂扭11秒」網急喊1句

娛樂中心／江姿儀報導



歌手婁峻碩與網紅女友焦凡凡愛情長跑8年，去年底正式登記結婚、今年在日本沖繩舉辦婚宴，2人還特別選在小倆口生日當天，驚喜宣布懷孕喜訊，收穫各界祝福。焦凡凡先前首度公開孕婦照，曝光超巨渾圓凸肚令網友驚呼。昨（28日）她曬出11秒短片，分享熱舞畫面，粉絲甜喊「好靈活好可愛的孕媽咪」。





焦凡凡（右圖左）與婁峻碩（右圖右）是演藝圈著名的恩愛夫妻，9月宣布懷孕喜訊。（圖／翻攝IG＠fan0914fan）

焦凡凡近日在IG分享孕期日常，紀錄幸福美好時刻，除了曬出寶寶的超音波照，也在家對著鏡子自拍，曝光孕肚，並寫下心聲以及對寶寶說的話。昨（28日）她曬出11秒熱舞片，只見一頭俏麗短髮的她身穿深咖啡色的連身裙，貼身設計讓孕肚若隱若現，外搭版型寬鬆卡其色西裝外套，秋冬風穿搭簡約又優雅。她氣色紅潤、狀態相當好，露出甜美微笑，對著鏡頭起舞。

焦凡凡28日曬出11秒熱舞片，氣色紅潤、狀態相當好。（圖／翻攝IG＠fan0914fan）

焦凡凡配文笑說「吃太飽肚子好脹需要動一下，跳起來好笨重」，影片曝光，不到1天就將近5萬人按讚。網友留言大讚「好靈活好可愛的孕媽咪」、「好活潑的孕婦」、「是誰這麼可愛呀」、「可愛到不行」、「凡凡好可愛」、「好漂亮」、「凡凡太可愛了」、「凡凡好漂亮、好可愛！」，也有粉絲緊張喊「原來別人看我跳舞是這種緊張的感覺～快坐好休息！！不要動」，藝人也留言「拜託你不要太勉強（可以挑舞棍阿北嗎？）」，本人還逗趣親回「我還要練一下地板動作，威～」。

網友留言大讚「好靈活好可愛的孕媽咪」、「是誰這麼可愛呀」、「可愛到不行」。（圖／翻攝IG＠fan0914fan）









