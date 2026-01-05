焦土政策柯文哲早用過！她曝：把黃國昌當「引信」

記者李鴻典／台北報導

前民眾黨主席柯文哲4日說「你們弄柯文哲我就算，如果你們再搞黃國昌我一定焦土政策，不可以司法當政治工具用，這個我不同意。」對此，柯前幕僚、政治評論員吳靜怡今（5）天揭露柯文哲上次使焦土政策的時間點，她直言，焦土政策才不是為了黃國昌，而是柯文哲在司法宣判前的政治自救！

吳靜怡直言，焦土政策才不是為了黃國昌，而是柯文哲在司法宣判前的政治自救。（圖／翻攝畫面）

吳靜怡表示，柯文哲為什麼不大大方方直接力挺黃國昌絕對不會犯罪就好？反而企圖用「敢動黃國昌就開戰」、「一定焦土政策」把黃國昌當引信，為柯文哲自己製造政治保護傘與司法外溢效應。

吳靜怡說，柯文哲獲釋後，迅速重返政治舞台，一邊製造立法院綠白可以合作戲碼，一邊又批評民進黨將司法當作政治工具，甚至直指台灣政局的紛擾在於總統賴清德的一念之間，強調自己被關一年尚可一笑置之，但若黃國昌被針對，就會不惜一切反擊！

這聽起來充滿義氣，但為什麼柯文哲會在這個時間點突然強調「焦土政策」？表面上柯文哲是在替黃國昌撐腰；實際上，他是在預先抬高政治衝突的成本。

吳靜怡解釋，「焦土」是政治威嚇語言，讓任何對民眾黨的司法動作，看起來像是政治迫害的一環，把輿論轉換成不是柯文哲一個人的問題，而是整個民眾黨被清算，讓支持者停止思考，同時，製造談判籌碼，逼民進黨選擇，要一個「可合作的柯文哲」，還是一個「全面衝撞體制的柯文哲」？

吳靜怡提到，從中選會名單提名游盈隆感覺執政黨對白營示好，後續還有NCC、大法官、檢察總長提名要推動，民眾黨掌握了關鍵提名和決定權，再加上之後江啟臣要備戰台中市市長，立院副院長可能出缺；在議案上，從總預算案到國防預算都迫在眉梢，這幾點都讓柯文哲自認為有囂張的氣焰，把自己存在本身和八席立委成為政治籌碼，看來「朝野和解」的政治理想只是柯文哲權力算計的遮羞布。

吳靜怡批評，當一個政治人物選擇用焦土政策來回應司法時鐘，代表的不是勇敢，而是退路正在消失，如果焦土政策是一場真實行動，柯文哲恐怕會在滅敵人前，先燒了自己草原！當討厭柯文哲大於討厭民進黨，那麼民眾黨就會先掰掰！

吳靜怡也打開百柯全書「柯普一下」，柯文哲上次使用「焦土政策」是什麼時候？環南市場41人群聚確診！柯文哲喊出焦土戰術，最後還是由陳時中緊急成立「聯合前進指揮所」。

無罪推定原則。(三立新聞網製圖)

