焦屍招魂擒真凶／女業務失蹤隔天成焦屍 凶手一變態習慣遭警鎖定逮捕

張玉庭（中）因購車糾紛殘忍燒死女業務員，遭判死刑、槍決伏法。（翻攝東森新聞）

28年前，台北發生一起駭人聽聞的女汽車業務員命案。凶手張玉庭因為買車想分期貸款遭拒絕，又不滿女業務員出言譏諷，竟然將對方綁在樹上、潑灑汽油，活活燒死，但自己的小腿也被燒傷。案發隔天，消息曝光，他負傷騎車重回現場查看，結果被正在招魂的家屬注意到，記下車號，交給警方。警方追查發現，張男前科累累，還有犯案後重回現場的習慣，於是發動搜索，在他車內找到死者的高跟鞋等證物，他才俯首認罪，最終遭判死刑，槍決伏法。

警方趕到現場時，發現屍體趴在一片焦黑的草地上，臉部朝下，一隻腳穿著高跟鞋，另一隻腳的鞋子卻不翼而飛，此外，屍體手腕纏著電線，綑綁痕跡清楚可見，雖然全身焦黑，但從身形仍能辨識死者為女性。警方也發現，屍體旁的草皮幾乎都燒成灰燼，並從山坡上一棵樹的根部，一路延伸到陳屍處，長度約20公尺，看起來起火點並非陳屍處，死者生前曾奮力掙扎往前跑。

張玉庭將車上的燈具（圖）電線取下，用來綑綁女業務員。（翻攝東森新聞）

為了釐清死因，警方也採集樹皮、土壤與死者的衣物送驗，並在多處檢體驗出汽油成分，研判是人為縱火，且從死者雙手被緊綁的狀況看來，不可能是自己所為，因此排除自焚的可能，朝他殺方向偵辦。另一方面，警方在屍體附近尋獲一只沒有完全燒毀的女用皮包，皮包內還有證件，證據顯示，皮包的主人名叫王淑文，在台北內湖一家汽車公司從事銷售工作。

女業務員被綁在樹上焚燒，連附近的草木也被燒成灰燼。（翻攝東森新聞）

為了緝凶，警方向王女的公司調閱她近期的客戶資料，逐一比對、過濾，結果發現一名叫做張玉庭的客戶，就住在士林與內湖交界一帶，不僅與陳屍現場及死者上班的據點有地緣關係，而且在案發前不久，才到過王女公司看車。雖然如此，但沒有任何直接證據顯示，他與王女遇害有關，警方只能繼續訪查，希望找到蛛絲馬跡。

案發後，王女的家屬前往現場招魂，卻有一名陌生男子也騎著機車到場，他穿著拖鞋、短褲，右小腿還包著厚厚的紗布，家屬問他為何而來？他表示剛好騎車路過，因為好奇，才會過來看看。不過，家屬覺得奇怪，因為命案現場十分偏僻，一般人不太可能會騎車到這種地方，而且男子腿部的傷勢，看起來很像是燒燙傷，於是默默記下男子的機車車號，交給警方調查。

張玉庭縱火燒死女業務員，自己的右小腿（圖）也被火勢波及。（翻攝東森新聞）

警方清查發現，機車車主就是張玉庭，進一步調查又發現，他有殺人未遂、迷姦、強盜、縱火等多項前科。資深刑警回憶，過去偵辦張男犯的刑案時，曾發現他有「犯後回到現場觀察」的習慣，這一次他出現在外雙溪命案現場，引起警方高度懷疑。

鎖定張玉庭涉案之後，警方搜索他的轎車，發現車內相當乾淨整齊，彷彿刻意清理過，不過，員警把手伸進後車箱死角摸索，竟然從縫隙中拉出一隻高跟鞋，比對後，確認與死者腳上那隻鞋是同一雙，不僅尺碼一樣，鞋底磨損痕跡也一致。

掌握證據之後，警方決定收網，並在第一時間前往馬偕醫院病房，當場拘提張玉庭。面對警方詢問，他一開始否認與王淑文認識，聲稱只是「看過車」，警方出示汽車公司的客戶資料、通聯紀錄，以及在他車上搜到的高跟鞋與電線，張男自知無法狡辯，這才承認與王女因購車起糾紛，並坦承殺人。

張玉庭在台北內湖與士林交界的山區（圖）將女業務員燒成焦屍。（翻攝東森新聞）

張玉庭供稱，案發前他曾多次與王淑文洽談購車，但貸款條件、分期方案一直談不攏，7月7日下午，他以討論車款為由，打電話約王女到家中，王女騎機赴約後，他又開車載王女外出，路程中，他提到想分期付款，沒想到卻遭王女反嗆：「沒錢就不要買車！」所以萌生殺機。

