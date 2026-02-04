焦屍招魂擒真凶1／焚屍焦痕綿延20公尺 死者客戶名單有魔鬼

張玉庭在台北內湖與士林交界的山區（圖）將女業務員燒成焦屍。（翻攝東森新聞）

1998年7月8日，一名男子行經台北士林外雙溪一帶，臨時想上廁所，便往山坡草叢走去，結果遠遠看見地上有一團黑色的物體，他以為是被燒過的大型垃圾，靠近一看才驚覺是一具體無完膚的焦屍，嚇得連忙報案。

警方趕到現場時，發現屍體趴在一片焦黑的草地上，臉部朝下，一隻腳穿著高跟鞋，另一隻腳的鞋子卻不翼而飛，此外，屍體手腕纏著電線，綑綁痕跡清楚可見，雖然全身焦黑，但從身形仍能辨識死者為女性。警方也發現，屍體旁的草皮幾乎都燒成灰燼，並從山坡上一棵樹的根部，一路延伸到陳屍處，長度約20公尺，看起來起火點並非陳屍處，死者生前曾奮力掙扎往前跑。

廣告 廣告

警方在張玉庭車上找到一隻高跟鞋（圖），最後確認是死者所有。（翻攝東森新聞）

為了釐清死因，警方也採集樹皮、土壤與死者的衣物送驗，並在多處檢體驗出汽油成分，研判是人為縱火，且從死者雙手被緊綁的狀況看來，不可能是自己所為，因此排除自焚的可能，朝他殺方向偵辦。另一方面，警方在屍體附近尋獲一只沒有完全燒毀的女用皮包，皮包內還有證件，證據顯示，皮包的主人名叫王淑文，在台北內湖一家汽車公司從事銷售工作。

女業務員被綁在樹上焚燒，連附近的草木也被燒成灰燼。（翻攝東森新聞）

警方聯繫王女的親友後得知，案發前一天下午，她接到一通電話，說要出門見客戶，之後就人間蒸發、沒了音訊。家屬向警方表示，王女平日作息正常、婚姻幸福，沒有任何異狀，但最近曾抱怨，一名客戶多次因為價格問題與她發生爭執，甚至還出言恐嚇。由於皮包內的現金與貴重物品完整，警方初步排除謀財害命的可能，並從行凶手法殘忍這一點推斷，可能是因衝突引發的仇殺。

為了緝凶，警方向王女的公司調閱她近期的客戶資料，逐一比對、過濾，結果發現一名叫做張玉庭的客戶，就住在士林與內湖交界一帶，不僅與陳屍現場及死者上班的據點有地緣關係，而且在案發前不久，才到過王女公司看車。雖然如此，但沒有任何直接證據顯示，他與王女遇害有關，警方只能繼續訪查，希望找到蛛絲馬跡。

更多鏡週刊報導

焦屍招魂擒真凶2／他詭現荒涼招魂現場惹疑 一路露餡還以為天衣無縫

焦屍招魂擒真凶3／辯分期購車被嗆「買不起」 他見笑轉生氣鑄大錯