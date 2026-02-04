焦屍招魂擒真凶2／他詭現荒涼招魂現場惹疑 一路露餡還以為天衣無縫

張玉庭（左）重回招魂現場查看，因腿部傷勢引起死者家屬注意，通報警方。（AI繪圖Adobe Firefly生成，本刊美術組後製）

案發後，王女的家屬前往現場招魂，卻有一名陌生男子也騎著機車到場，他穿著拖鞋、短褲，右小腿還包著厚厚的紗布，家屬問他為何而來？他表示剛好騎車路過，因為好奇，才會過來看看。不過，家屬覺得奇怪，因為命案現場十分偏僻，一般人不太可能會騎車到這種地方，而且男子腿部的傷勢，看起來很像是燒燙傷，於是默默記下男子的機車車號，交給警方調查。

警方清查發現，機車車主就是張玉庭，進一步調查又發現，他有殺人未遂、迷姦、強盜、縱火等多項前科。資深刑警回憶，過去偵辦張男犯的刑案時，曾發現他有「犯後回到現場觀察」的習慣，這一次他出現在外雙溪命案現場，引起警方高度懷疑。

為確認張玉庭與本案到底有無關聯，警方特別到張家訪查，但他不在家，家屬告訴警方，張男自稱到新北石門的十八王公廟看廟會，被鞭炮炸傷腿部，所以包著紗布回家，後來因傷勢惡化，到醫院住院治療，但不知去哪家醫院。掌握訊息後，警方調閱各醫院的急診與燒燙傷門診紀錄，發現張男確實曾到內湖的文德醫院就醫，後來又轉診到台北馬偕醫院。

張玉庭縱火燒死女業務員，自己的右小腿（圖）也被火勢波及。（翻攝東森新聞）

鎖定張玉庭涉案之後，警方搜索他的轎車，發現車內相當乾淨整齊，彷彿刻意清理過，不過，員警把手伸進後車箱死角摸索，竟然從縫隙中拉出一隻高跟鞋，比對後，確認與死者腳上那隻鞋是同一雙，不僅尺碼一樣，鞋底磨損痕跡也一致。

警方在張玉庭車上找到一隻高跟鞋（圖），最後確認是死者所有。（翻攝東森新聞）

另外，警方在車輛保險桿下緣，還發現泥塊與草根，植物專家鑑定指出，這種草在台北市並不常見，主要分布在特定山區，與命案現場狀況相符，加上命案現場的輪胎印，與張玉庭轎車的胎紋、輪距高度吻合，顯示這輛車曾出現在案發處。更重要的是，警方還發現，張男的車燈電線被剪掉一截，車內還有一段橘色電線，線材的顏色、型號與批號，都與綑綁死者雙手的電線相同。

方比對張玉庭轎車的輪胎，發現與命案現場的胎痕（圖）一致。（翻攝東森新聞）

張玉庭將車上的燈具（圖）電線取下，用來綑綁女業務員。（翻攝東森新聞）

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

