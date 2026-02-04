焦屍招魂擒真凶3／辯分期購車被嗆「買不起」 他見笑轉生氣鑄大錯

掌握證據之後，警方決定收網，並在第一時間前往馬偕醫院病房，當場拘提張玉庭。面對警方詢問，他一開始否認與王淑文認識，聲稱只是「看過車」，警方出示汽車公司的客戶資料、通聯紀錄，以及在他車上搜到的高跟鞋與電線，張男自知無法狡辯，這才承認與王女因購車起糾紛，並坦承殺人。

張玉庭供稱，案發前他曾多次與王淑文洽談購車，但貸款條件、分期方案一直談不攏，7月7日下午，他以討論車款為由，打電話約王女到家中，王女騎機赴約後，他又開車載王女外出，路程中，他提到想分期付款，沒想到卻遭王女反嗆：「沒錢就不要買車！」所以萌生殺機。

廣告 廣告

張玉庭供稱，因購車想分期，卻遭女業務員譏諷，才會將對方殺害。（翻攝東森新聞）

張玉庭告訴警方，他先在飲料中摻入安眠藥，讓王女飲用，之後把車開往外雙溪山區，並假借車輛故障、下車查看，再趁機壓制王女、用電線將她的雙手綁在樹上，最後取出汽油對王女潑灑、點火，火勢瞬間竄起時，他的右腿也被波及燒傷，隨即開車逃離現場，沒理會王女的狀況。

警方搜索張玉庭的轎車，在車上發現部分證物。（翻攝東森新聞）

犯案之後，張玉庭先把王淑文的皮包拿到附近的空地焚燒，再將她的手機丟入山谷，並把王女的機車推入水中滅證。隔天命案消息曝光，他騎機車回到現場查看，結果被死者家屬注意到，記下車號，成為破案關鍵。因罪證確鑿，張男很快遭到起訴，法院審理後認為，他的手段凶殘、前科累累、罪無可逭，最後將他判處死刑定讞，案發2年後槍決伏法。

方比對張玉庭轎車的輪胎，發現與命案現場的胎痕（圖）一致。（翻攝東森新聞）

★食藥署提醒您，安眠藥為醫師處方用藥，民眾若有睡眠障礙，應找睡眠或精神專科醫師診治，積極找出病因，並依照醫師指示正確服用藥品。

更多鏡週刊報導

焦屍招魂擒真凶／女業務失蹤隔天成焦屍 凶手一變態習慣遭警鎖定逮捕

焦屍招魂擒真凶1／焚屍焦痕綿延20公尺 死者客戶名單有魔鬼