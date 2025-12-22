焦慮與失眠影響免疫力 沙國研究：年輕女性自然殺手細胞水平降低

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕焦慮和失眠都會干擾正常免疫活動，對此，沙烏地阿拉伯1項研究開始探索焦慮和睡眠問題與年輕女大學生自然殺手細胞(NK細胞)變化之間的關聯。此研究發表在《免疫學前沿》期刊上。

根據科學網站《SciTechDaily》報導，沙烏地阿拉伯泰巴(Taibah)大學的研究團隊，讓60名年齡在17至23歲之間的女大學生參與研究。每位學生完成3份問卷，內容涵蓋社會人口學資訊以及與焦慮和失眠相關症狀。調查結果顯示，約53%參與者有符合失眠標準的睡眠障礙，而75%參與者有焦慮症狀，其中約17%和13%的參與者分別屬於中度焦慮和重度焦慮。

研究人員隨後採集血液樣本，用於檢測NK細胞水平並鑑定其特定亞型。分析顯示，有焦慮症狀的學生其血液循環中NK細胞及其亞群的比例和數量，都低於無症狀的學生。

焦慮嚴重程度也有影響。患有中度或重度焦慮的學生，其血液循環中NK細胞比例明顯降低，而患有輕度焦慮的學生只有微小下降，且在統計上並不顯著。

另外在有失眠症狀的學生中，較強的焦慮症狀與較低的週邊NK細胞(peripheral NK cells)比例相關。

研究團隊表示，NK細胞水平降低會削弱免疫防禦能力，並可能增加患病、癌症和精神健康問題的風險。而了解這些心理壓力因素如何影響免疫細胞的分佈和活性，可能有助於深入了解發炎和腫瘤發生的潛在機制。

研究團隊補充，此研究存在一些限制，首先是僅關注年輕女性，而焦慮和睡眠障礙在該群體中呈現不成比例的成長趨勢。接著是樣本數較少限制了研究結果的適用範圍。

研究人員強調，未來研究應納入不同年齡、性別和地理背景的人群，以便更好地了解焦慮和失眠如何影響NK細胞的水平和功能。

