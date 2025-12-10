焦慮、憂鬱導致睡不著？「正念心理療法」教你按下人生暫停鍵

【健康醫療網／記者陳靖安報導】現代人普遍面臨高壓的生活環境，常面臨情緒失衡衍生的身心問題，對此，草屯療養院分享一項被科學證實，能有效預防憂鬱與焦慮復發的「正念」心理療法，幫助民眾建立身心韌性，不再被焦慮情緒牽著走。

告別焦慮與失眠 「正念課」助找回身心平衡

正念（Mindfulness）近年逐漸成為企業界與心理健康領域的熱門焦點，其概念核心是將注意力有意識地帶回當下，並以不批判的態度，觀照自身狀態的一套心理療法。

衛生福利部草屯療養院指出，現代人工作壓力大、生活節奏快，越來越多人因為教率持續累積，常會出現 睡眠品質下降與情緒失衡等困擾。為了幫助更多人找回身心平衡，以科學實證為基礎，推出「正念工作坊」，希望透過實際練習，讓民眾學習「自我覺察」，進而改變日常生活中的各種情緒反應。

不被情緒牽著走 4周正念課培養培養關鍵3能力

草屯療養院「正念工作坊」帶領人、臨床心理師許嘉宏指出，正念不僅廣泛應用於憂鬱、焦慮等身心疾病的治療，更是一般人面對日常壓力調節的一項有效工具。

許嘉宏心理師解釋，正念工作坊會透過為期4周的連續課程與日常練習，協助參與成員培養面對挑戰的「抗壓力」，面對負面情緒與思考的「覺察力」，以及能為自己做出最有益選擇的「自我照顧力」等3種關鍵能力。

從被動到主動應對 靠「正念」化解情緒洪水

許嘉宏心理師進一步提到，「正念工作坊」中有位患有慢性焦慮症的學員，在正念引導下，逐漸學會覺察緊張情緒發生前的細微身體訊號，順利從被動轉為主動應對；也有原本深受壓力困擾的學員，同樣透過正念練習，情緒不再像洪水般失控。

草屯療養院院長丁碩彥強調，正念是一項簡單卻深具力量的練習，只要願意給自己一點時間，人人都能在繁忙生活中重新找回穩定與平靜。

