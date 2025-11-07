焦曼婷挑戰黑臭豆腐超對味
焦曼婷前不久到湖南擔任第4屆「旺旺孝親獎」表演嘉賓，結束演出後，她在熱鬧又充滿煙火氣的長沙展開小旅行，走訪五一廣場、潮宗街、太平老街等，也去了湘江散步，這些都是旅遊人氣景點，「我出發前有做功課，這些地方都很想去，我那幾天拍很多照片，手機裡的相簿都快爆炸了。」
她此行「大胃王魂」上身，品嘗各家餐廳的名菜，像是酸辣土豆絲、蒜炒臘肉、炒萵筍等，每一道都有不同層次的辣度，「又香又辣又下飯，真的太過癮。」她明明才剛吃飽，5分鐘後又看到什麼都想試，進食速度快到來不及拍照，「回憶都在胃裡。」
其中最讓她印象深刻的，就是長沙小吃「黑臭豆腐」，吃起來外酥內嫩，配上鹹香辣的蘿蔔乾超對味，她一口氣吃完一份，還想立刻再吃。她自認是「小吃派」，因為從小爸媽會帶她逛夜市，那是記憶裡生活的味道，她也笑說自己對食物沒有抗拒力：「只要是吃的，我都難以拒絕。」
在她眼中，長沙是一座充滿香氣又熱鬧的城市，夜晚的長沙特別有活力，到處都能聞到美食的香味，她也非常推薦長沙景點「潮宗街」，到訪的那天剛好下雨，本來以為會冷清，結果氣氛反而更浪漫，「這裡既有創意新潮的一面，也藏著老城市的痕跡。」
這趟因「孝親獎」而起的旅程，讓焦曼婷收穫滿滿，她說：「我和爸爸這次合唱孝親歌曲〈你知道我需要什麼〉，典禮當天在台上跨海連線克服技術挑戰，雖然他沒能來現場表演，看似距離很遠，可是心的距離又更靠近了。」
其他人也在看
慈大附中25周年 清掃行動手護花蓮
慈大附中走入25周年，校慶就在今天舉行。而昨天，全校師生已經行動「手護花蓮」，這個手是雙手的手，從幼兒園到高中部，加上慈誠懿德爸媽，2千多人，共同完成2500小時的社區服務，身體力行、清掃家園。「...大愛電視 ・ 22 小時前
陳玉勳被自己打呼聲嚇到 誤為撞鬼
入圍本屆金馬11項大獎的《大濛》演員群7日受訪，導演陳玉勳，監製葉如芬、李烈，演員柯煒林、方郁婷、9m88出席。柯煒林透露，原本很怕導演，看完電影後，變得很崇拜他，因為在片場拍戲時，陳玉勳都對他很凶，陳玉勳立刻抱怨：「不管怎樣他都會來打斷我，方郁婷、9m88都乖乖不講話，你為什麼要一直來找我？」柯煒林一臉無辜解釋：「劇本太好了啊，我很焦慮，怕自己搞砸。」中時新聞網 ・ 1 天前
慈大附中數學競賽豪奪49個獎項 勇奪9面金牌
在2025年舉辦的「更生盃數學競賽」中，花蓮慈大附中學生表現亮眼，...TCnews慈善新聞網 ・ 21 小時前
北屯人口逆勢漲！建商進駐插旗 房仲：土地大.開發強度高
台中市 / 綜合報導 台中北屯集重大建設一身，包括今年底開幕在即的百貨公司，興建中的台中大巨蛋，加上有捷運、鄰近快速道路，吸引建商進駐插旗，還有建商聯名精品咖啡，共用基地吸引民眾走進北屯了解生活機能，北屯這幾年人口逆勢成長，突破30萬人，房仲說除了交通、建設優勢條件支撐，加上土地腹地大開發強度高，成功吸引購屋族目光。獨棟建築以方塊外型，堆疊出俐落線條，從香港紅到京都的精品咖啡，落腳台中北屯，和建商品牌聯名共用基地，同一個出入口，左邊是咖啡館，右邊是接待中心，業者觀察發現，品牌聯名，不只帶來人潮，同時也讓民眾走進北屯，了解生活圈。建商專案經理賴育德說：「其實我們現在看到人潮還是有的，你說來喝咖啡有沒有來看房子，事實上是有的。」北屯崛起，除了有捷運鄰近快速道路，重大建設包括，美式賣場，興建中的台中大巨蛋，還有即將完工的百貨公司，都在北屯區內，大幅提昇生活機能，加上緊鄰水湳經貿中心，吸引台中科技園區的外溢人口。房仲業者沈政興說：「台中的重大建設都是在這邊，也因此讓許多建商願意來這邊做投資。」優勢條件支撐，再加上土地腹地大，開發強度高，有些建商早在5年前，入手土地成本相對也必較低，房仲業者沈政興說：「這邊因為它這裡腹地大，然後再來就是說開發強度也比較強，因此許多建商的插旗，也讓這裡選擇比較多元。」在重大建設，與產業利多雙引擎加持下，成功吸引購屋族目光，北屯區成為台中市，人口最多的行政區。 原始連結華視影音 ・ 1 天前
熱門股－儒鴻 股價放量衝上漲停
儒鴻（1476）第三季獲利已恢復季成長，外資及中長期買盤回穩，7日股價放量、為前一交易日的3倍，收盤衝上漲停447.5元，已站上所有短均線之上。短期五日均線、20日均線及季線趨勢都已在本周反轉開始上揚。9日KD值趨線也在本周低檔黃金交叉持續上揚。量能放大，各短線技術指標多呈多頭排列，股價有繼續衝高條件。但前波高點460元上下套牢籌碼仍多，量能續增衝高力道才夠。工商時報 ・ 1 天前
把握晴天！ 「鳳凰」颱風來襲 最快週一海警.週二陸警
台北市 / 綜合報導 今年第26號颱風鳳凰，預估最快7日晚上，就會發展成中颱，且它的暴風半徑持續擴大，可能達到300公里以上。氣象署表示，下週一起，北部、東半部雨勢就會變得明顯，而且可能發布海上警報。氣象專家也說，11月還有這麼強勁的颱風非常罕見，尤其從預估路徑來看，可能從西半部登陸台灣後，通過中央山脈，再從東部出海，過去幾乎沒有類似個案。進到花蓮光復鄉，能發現上回洪災後，12個村辦公室，裝上全新廣播系統，就是為了確保災害發生，居民能接收警報，尤其接著得面對步步逼近的鳳凰颱風，中央氣象署預報員曾昭誠說：「(颱風)通過菲律賓之後，進到南海會開始慢慢的北轉，然後轉向台灣的附近，預計禮拜二前後會是影響台灣最明顯的時候。」氣象署表示，週日起風開始增強，週一時北部東部，會出現明顯降雨，至於「鳳凰」怎麼走，以歐洲跟美國模式來看，認為會先經過呂宋島，也就是巴士海峽附近，接著轉彎北上，有機會撲向台灣，氣象專家林得恩說：「至少它會發展增強到中度颱風的上限，至強烈颱風等級之間，目前普遍看起來7級的暴風圈半徑，至少都在250公里至300公里左右。」專家表示進入11月，竟還有這「罕見颱風」，包含等級接近強颱，且1950到2024年間，11月平均侵台颱風數，1年僅0.3個，曾登陸台灣的也只有6到7個，其中幾乎沒有從西岸登陸，橫越中央山脈後，再從東部或東北部出海的個案，氣象專家林得恩說：「從我們中南部登陸的話，那又破了過去100年的紀錄，全球氣候變遷的過程當中，常常使得西北太平洋的海溫增強，更有利於這些熱帶擾動的生成。」氣象署預估，最快週一發海警週二陸警，若颱風再增強，也不排除雙警報齊發，尤其週二週三，東北季風影響大，東台灣雨量多，色塊幾乎紫到發白，這波颱風威力恐怕不容小覷。 原始連結華視影音 ・ 1 天前
臺北國際旅展 全面搶攻觀光熱潮
記者古可絜、劉昕翊／綜合報導 2025臺北國際旅展（ITF）昨日至11月10日在南港展覽館1館登場，總統賴清德出席開幕式致詞時表示，將與相關部會與業者共同打響青年日報 ・ 1 天前
川普白宮砍減肥藥價 藥廠代表「當場昏倒」台灣諾和諾德：非本公司員工
美國總統川普昨日在白宮辦公室宣布，已和藥廠諾和諾德（Novo Nordisk）及禮來（Eli Lilly）達成大幅調降減肥藥售價的協議，未料在場一名藥廠高層突然暈倒在地，使記者會一度中斷。外傳昏倒者為諾和諾德全球品牌主管芬德利（Gordon Findlay）。對此，台灣諾和諾德今（7）日發聲明澄清，「該人士並非諾和諾德員工」。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
解急診壅塞 衛福部明年擬推專屬病床區
（中央社記者曾以寧台北7日電）衛福部長石崇良說，明年擬參考國外急診「短期停留單位」，讓須接受治療患者在急診有獨立空間，健保給付比照急性一般病床 ，解急診壅塞。急診醫表達肯定，盼改善治療品質及人力。中央社 ・ 1 天前
〈雙人枕頭〉張錦華辭世 龍千玉奔靈堂送別
75歲「台灣情歌教父」張錦華曾創作〈雙人枕頭〉、〈針線情〉等台語夯曲，豈料驚傳逝世消息，家屬日前舉辦告別式，龍千玉到場送恩師最後一程，「這段時間一直很難過，也一直在整理自己的心情，心裡滿滿的不捨與感恩，老師不只是我的恩師，更像家人。」中時新聞網 ・ 1 天前
彰化3千尾「先頭烏」現殺現賣！饕客擠爆塭仔港
彰化縣漁民李文德、李浩仁父子昨天立冬在彰化外海捕獲數量高達3000尾肥美的先頭烏，今天（8日）上午9點在塭仔港開賣，已有不少老饕獲得消息準備提早到場搶先開買，現場買氣強強滾。漁民指出，濕的野生烏魚卵價格，約為每台斤1200元到1800元，預料將掀起搶購熱潮。自由時報 ・ 20 小時前
嘉義縣推數位學生證 可借書、搭捷運台鐵和商店消費
嘉義縣政府將於114學年度起推出「數位學生證」制度，涵蓋縣內各級學校（國小至高中），近2萬名學生將可使用，縣府表示，數位學生證將整合一卡通平台，能交通搭乘、民生消費、生活繳費與社群互動，學生能以學生證借書，還能搭乘北捷、高捷、台鐵與YouBike等交通工具，也可在全台四大超商及超過10萬家商店消費，自由時報 ・ 21 小時前
戴資穎震撼宣布退役 盼精神陪伴大家繼續前進
（中央社記者陳容琛台北7日電）台灣羽球天后戴資穎今天透過社群媒體表示，正式卸下選手身分，並預告戴資穎的羽球世代正式劃下句點，「希望戴資穎的精神能夠陪伴你們繼續前進。」中央社 ・ 1 天前
今彩539貳獎開出160注！ 大樂透連15槓下期頭獎上看6.2億
台灣彩券今（7）天公布第114000103期大樂透獎號，派彩結果出爐，頭獎槓龜無人中獎，下期頭獎上看6.2億；今彩539頭獎槓龜，二獎開出160注，每注可得獎金2萬元。今彩539貳獎開出160注。圖／台視新聞網 ・ 1 天前
29歲人妻結婚3年「生不出孩子」 醫生檢查大驚！網友炸鍋了
中國一名29歲的王姓女子已經結婚3年了，她和老公都非常渴望生個寶寶，但是3年都沒有好消息，所以一起去醫院做全面性的生殖檢查。檢查結果出來之後，不只醫生驚呆了，王女和老公更是傻眼，原來生不出孩子的原因，竟然是王女擁有男性的染色體。但是人定勝天，醫生最後還是讓王女成功生下了一個女兒，真是完美大結局啊！鏡報 ・ 18 小時前
世界大賽／整年只拿2打席、季後賽沒碰過球棒 他G6救道奇活命卻遭讓渡
道奇7日做出球員異動，除了執行孟西（Max Muncy）和維西亞（Alex Vesia）下季的球隊選擇權之外，也宣布將世界大賽G6的救命英雄迪恩（Justin Dean）放進讓渡名單中，沒想到他馬上就找到新東家，被同區對手巨人撿走。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
中信盃黑豹旗》領先平鎮卻遭「沒收比賽」 陽明總教練賽後有話說
中信盃黑豹旗64強賽今天（8日）登場，北部三重棒球場最後一戰上演桃園市平鎮高中交手台北市陽明高中，本該是精采的科班對決，沒想到卻迎來戲劇性結尾。陽明高中在2：1領先情況下，於3局下被裁判沒收比賽、裁定敗北，引發譁然。大會與陽明高中總教練尹德融也分別做出回應。TSNA ・ 9 小時前
王子不倫粿粿全都爆！仍想跟范姜彥豐和解 她疑高人指點：證據很恐怖
范姜彥豐日前開撕妻子粿粿出軌男星王子，對此粿粿也拍了17分鐘道歉影片回應，認了跟王子「有踰矩行為」，至今鬧得沸沸揚揚。然而，廣告小妹日前也發文談及此事，認為兩人在事件鬧大之後，仍然願意談和解，可能是范姜彥豐手頭上的證據很恐怖。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
王子低頭賠錢「證據恐怖不可曝光」 她斷言：粿粿事業已到盡頭
王子（邱勝翊）遭范姜彥豐指控介入他與妻子粿粿的婚姻，王子雖第一時間公開道歉，坦承與粿粿「超越朋友界線」，但否認自己是破壞家庭的第三者，遭輿論撻伐。日前他再度發出聲明，強調會誠實面對、積極解決問題。對此，網紅廣告小妹（凡槿）在社群發文直言，對王子連發兩次道歉感到意外。鏡報 ・ 18 小時前
鳳凰轉中颱「身體胖一倍」 估12日深夜登陸台灣 3縣市首當其衝
第26號颱風「鳳凰」已在今天（8日）凌晨2時增強為中度颱風，且暴風圈足足長胖一圈，中心結構也明顯紮實不少，目前暴風半徑已來到200公里，氣象署最新預估，12日深夜至13日凌晨，就會登陸台灣西南部地區，嘉義、台南與高雄首當其衝，且由於路徑再度西修，甚至不排除從中部登陸的可能性。中時新聞網 ・ 1 天前