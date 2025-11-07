焦曼婷挑戰黑臭豆腐超對味

焦曼婷前不久到湖南擔任第4屆「旺旺孝親獎」表演嘉賓，結束演出後，她在熱鬧又充滿煙火氣的長沙展開小旅行，走訪五一廣場、潮宗街、太平老街等，也去了湘江散步，這些都是旅遊人氣景點，「我出發前有做功課，這些地方都很想去，我那幾天拍很多照片，手機裡的相簿都快爆炸了。」

她此行「大胃王魂」上身，品嘗各家餐廳的名菜，像是酸辣土豆絲、蒜炒臘肉、炒萵筍等，每一道都有不同層次的辣度，「又香又辣又下飯，真的太過癮。」她明明才剛吃飽，5分鐘後又看到什麼都想試，進食速度快到來不及拍照，「回憶都在胃裡。」

其中最讓她印象深刻的，就是長沙小吃「黑臭豆腐」，吃起來外酥內嫩，配上鹹香辣的蘿蔔乾超對味，她一口氣吃完一份，還想立刻再吃。她自認是「小吃派」，因為從小爸媽會帶她逛夜市，那是記憶裡生活的味道，她也笑說自己對食物沒有抗拒力：「只要是吃的，我都難以拒絕。」

在她眼中，長沙是一座充滿香氣又熱鬧的城市，夜晚的長沙特別有活力，到處都能聞到美食的香味，她也非常推薦長沙景點「潮宗街」，到訪的那天剛好下雨，本來以為會冷清，結果氣氛反而更浪漫，「這裡既有創意新潮的一面，也藏著老城市的痕跡。」

這趟因「孝親獎」而起的旅程，讓焦曼婷收穫滿滿，她說：「我和爸爸這次合唱孝親歌曲〈你知道我需要什麼〉，典禮當天在台上跨海連線克服技術挑戰，雖然他沒能來現場表演，看似距離很遠，可是心的距離又更靠近了。」