焦曼婷赤腳上工做沙發力拚「人車合一」從縫紉到裁剪全面壓制！鹿希派丟「邏輯派」封號淪為「灰姑娘」仍不氣餒：我最喜歡被別人小看 帥氣包攬釘槍苦力活｜Yahoo星二代很忙內

鹿希派、焦曼婷在Yahoo《星二代很忙內》第二季中繼續拜師學藝，深入各行各業挑戰變身一日職人。他們在第11集中被帶到工廠，一頭霧水先PK穿針引線，原來他們準備挑戰沙發技師，以手工的方式打造家家戶戶必備的沙發。

鹿希派、焦曼婷在Yahoo《星二代很忙內》挑戰「沙發師傅」，親手製作沙發。

因為製作沙發需要縫紉技能，鹿希派和焦曼婷先接受「職前訓練」，學習如何操作裁縫車。鹿希派用開車的概念去理解裁縫車，焦曼婷則是非常用心觀察車縫技巧，但縫紉機沒有這麼好掌握，他們把手中的布料拆了又縫、縫了又拆，都無法達到師傅的標準，鹿希派感嘆：「我要是一件事情重做到第二次我就會放棄。」甚至還形容自己突然能理解灰姑娘的痛苦。

焦曼婷為了和裁縫車培養感情，索性把鞋襪脫掉，赤腳感受「人車合一」。

經過反覆的失敗、重縫，焦曼婷率先完成指定的過彎縫線任務，獲得師傅高度稱讚：「妳可以來吃我們這一途。」而鹿希派雖然完成，但精準度遠不如焦曼婷，此時焦曼婷才透露，其他的師傅建議要跟裁縫車培養感情，所以她中途決定把鞋襪脫掉，讓身體跟裁縫車合而為一，果然效果奇佳，讓鹿希派聽完只能甘拜下風。

鹿希派在裁縫這關遭遇挫折，感嘆自己突然能理解灰姑娘的痛苦。

他們下一關到裁剪部門報到，先PK排版拼圖小試身手。鹿希派從小就擅長邏輯排列，對這個比賽相當有信心。焦曼婷則因為贏得「職前訓練」，擁有兩次求救機會。正當鹿希派以為自己必勝時，師傅卻不以為然，鹿希派忍不住說：「我最喜歡被別人小看，我一路就是這樣走來的。」結果最終在老闆的明示暗示下，焦曼婷後來居上，率先完成排版拼圖。

鹿希派和焦曼婷在布料排版的關卡面臨邏輯燒腦對決，號稱「邏輯派」的鹿希派對此信心滿滿。

師傅進一步傳授他們描布和裁剪布料的技巧，讓鹿希派和焦曼婷挑戰縮小沙發尺寸。鹿希派雖然擁有出色的空間感和立體概念，但實作的細緻度一直遜於焦曼婷，就連公認最累的一關「繃沙發」，鹿希派處理的平整度也不如焦曼婷。但鹿希派心情不受影響，主動攬下噴強力膠、釘釘槍等工作，自誇算是優秀同事。

最終環節的繃沙發需要使用釘槍，令初次體驗的焦曼婷相當恐懼，已有經驗的鹿希派則老神在在。

當他們把沙發配件全部組裝起來時，鹿希派和焦曼婷充滿成就感，兩個人坐在沙發上讚嘆連連。最後到底是誰從師傅手上得到今日薪資？又是誰一次得到師傅頒發兩顆星？贏家就在《星二代很忙內》第二季的第11集揭曉。

Yahoo《星二代很忙內》每週二下午1點在《星二代很忙內》Yahoo TV頻道與《星二代很忙內》官方YouTube頻道播出，並於每週五晚間9點在緯來綜合台電視頻道、晚間10點在緯來綜合台YouTube頻道跟播。