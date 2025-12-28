焦邁奇嗆網友「不要再說我是狗」！網嗆「不然要叫鴨嗎」

記者林宜君／台北報導

于朦朧（左）墜樓離世後，焦邁奇（右）也被懷疑出現在案發現場。（圖／翻攝自于朦朧、焦邁奇微博）

中國知名男星于朦朧於今年9月墜樓離世後，爭議不斷，各方質疑聲浪至今未平，官方雖已發聲明表示排除刑事嫌疑，認定為意外死亡，但網友不斷挖掘疑點，中國歌手焦邁奇也被懷疑出現在案發現場，他戴著太陽眼鏡自拍的鏡片反射影像，竟出現疑似有人「肉搏」的畫面，使他成為輿論焦點之一，近期直播現身與網友對槓，怒氣反嗆不要再說他是條狗。

手焦邁奇也被懷疑出現在案發現場，他戴著太陽眼鏡自拍的鏡片反射影像，竟出現疑似有人「肉搏」的畫面，使他成為輿論焦點之一。（圖／翻攝自Threads）

照片裡的主角與焦邁奇長的極其相似。（圖／翻攝自Threads）

繼焦邁奇戴著太陽眼鏡自拍的鏡片反射影像後，疑似焦邁奇一系列的私密照開始在網路瘋傳，網友比對焦邁奇的照片與私密照主角相似度極高，而且都是「男男」照，讓網友驚呼「震碎三觀」、「第二個程青松」、「喜歡于朦朧不意外」、「難怪被稱焦貴妃」。

焦邁奇正面迎戰酸言。（圖／翻攝自Threads）

焦邁奇直播硬槓網友，留言區成最失控戰場。（圖／翻攝自Threads）

焦邁奇怒嗆「別再說我是狗」。（圖／翻攝自Threads）

而這次焦邁奇直播畫面在網上瘋傳後，網友們的評論也相當辛辣，「你就是舔狗阿」、「焦跪妃不要侮辱狗狗」、「不然要叫鴨嗎」、「賣屁眼的髒東西！」、「伺候雞祖宗的跪妃，無人不知無人不曉」、「不然要叫什麼，跪妃娘娘，叫你狗還是看得起你了」、「這菊花還鬆垮垮的好嗎。哈哈哈哈哈」、「他肯定有做局部保養，他不讓他緊實一點怎麼滿足他的雞光光，光屁股翹沒用欸」、「不做狗 可以做鴨呀」、「他公開做沒有私下」。

網友辛辣留言狂洗。（圖／翻攝自Threads）

網友評論超辛辣，怒嗆「不要侮辱狗」。（圖／翻攝自Threads）

焦邁奇直播對槓網友，網友留言辛辣爆社群，引發熱議。（圖／翻攝自Threads）

前幾天焦邁奇演出行程近期接連生變，引發網路熱議。12月25日晚間，上海海昌海洋公園發布《1月2日「心動live夜」藝人live舞台取消通知》，宣布原定於2026年1月2日舉辦的抖音生活跨年季活動中，焦邁奇的演出因「不可抗力原因」，經雙方協商後確定取消。

上海海昌海洋公園發布《1月2日「心動live夜」藝人live舞台取消通知》，宣布原定於2026年1月2日舉辦的抖音生活跨年季活動中，焦邁奇的演出因「不可抗力原因」，經雙方協商後確定取消。（圖／翻攝自網路）

值得注意的是，于朦朧離世前在社群平台擁有逾2,000萬粉絲。官方迅速對外定調結案，未公布完整屍檢報告，也未對聚會名單與相關細節進一步說明，使外界質疑始終未平。期間，凡被點名與案件有所牽連的藝人，陸續遭遇作品換角、演唱會取消等狀況。此外，有海外網友透過非政府組織「AVAAZ」發起「為于朦朧討公道」全球連署，呼籲進行獨立、透明的調查。截至目前，已累積超過73萬人聲援，事件後續發展仍備受關注。

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

拒絕家庭暴力，請撥打110、113

拒絕兒虐、防止老人受虐，請勇敢撥打110、113

