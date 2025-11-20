焦邁奇涉于朦朧案！男男照外流後墨鏡倒影「清晰肉搏」畫面遭曝光

記者林宜君／台北報導

焦邁奇因自拍照鏡面反射出「可疑肉搏畫面」被懷疑出現在案發現場。（圖／翻攝自焦邁奇微博）

中國男星于朦朧至9月墜樓身亡至今已兩姑多月，相關爭議持續延燒。雖然警方早已排除刑事嫌疑，認定意外死亡，但各界質疑聲浪仍未平息。事件延伸至演藝圈多名人士，其中歌手焦邁奇因自拍照鏡面反射出「可疑肉搏畫面」被懷疑出現在案發現場，如今墨鏡倒影清晰照流出，再度震驚各界。

先前網路上瘋傳一組疑似焦邁奇的私密照，照片主角與他外貌極為相似。（圖／翻攝自Threads）

先前網路上瘋傳一組疑似焦邁奇的私密照，照片主角與他外貌極為相似，網友比對五官、唇形與身形發現相似度很高。畫面則是為「男男」情境，讓部分網友留言「震碎三觀」、「難怪被叫焦貴妃」。自于朦朧去世後，網上開始流傳當晚出席派對的17人名單，焦邁奇名列其中。其中焦邁奇被發現是聚會參加者。

廣告 廣告

現今焦邁奇墨鏡倒影中的清晰畫面被曝光，再度引爆網路話題。（圖／翻攝自Threads）

之前瘋傳焦邁奇自拍照，可以從墨鏡倒影中看到疑似于朦朧的人正被另一個人架著，旁邊還有兩三個人，遭懷疑與事件脫不了關係。因此不少人喊出「凡與此案相關的藝人，一律抵制」。現今焦邁奇墨鏡倒影中的清晰畫面被曝光，再度引爆網路話題。

焦邁奇墨鏡疑似反射出案發當時現場。（圖／翻攝自Threads）

墨鏡倒影清晰照引爆網路話題。（圖／翻攝自Threads）

不過以上為Threads網友們提出的觀點／說法，真相為何仍待釐清。截至目前為止，已有超過68萬名網友參與「為于朦朧討公道」連署，呼籲相關單位展開全面、獨立且透明的調查。目前中國警方仍維持9月結案結論「酒後意外墜樓身亡、排除刑事案件嫌疑」，且曾逮捕3名發布于朦朧「遭設局侵害」、「被吊在高樓、開膛破肚」、「于朦朧母親被控制」等訊息的網友，稱其編造、散布謠言。

