焦邁奇演唱會確定被拔！自拍倒影疑雲未平 網嗆：這天終於來了

記者林宜君／台北報導

焦邁奇（右）捲于朦朧（左）命案，焦邁奇活動被取消。（圖／翻攝自焦邁奇、于朦朧微博）

中國男星于朦朧墜樓身亡事件持續延燒，雖官方已對外宣稱「排除刑事嫌疑」，但外界質疑聲浪未歇，相關人士的一舉一動仍被高度放大檢視。其中，歌手焦邁奇被指疑似涉入相關聚會名單，其演出行程近期接連生變，引發網路熱議。于朦朧今年9月11日凌晨在北京陽光上東社區墜樓身亡，死因至今仍存在諸多疑點。網路隨後流出一份據稱為17人聚會名單，焦邁奇名列其中，消息曝光後，引發部分網友號召全面抵制與案件有關的藝人，包括演唱會、影視作品及商業代言。

廣告 廣告

網路曾流傳焦邁奇自拍照，畫面中墨鏡倒影出現疑似被束縛的男子身影，引發外界揣測是否與于朦朧生前遭遇有關。（圖／翻攝自Threads）

粉絲向相關單位檢舉，指焦邁奇過去曾涉及毆打藝人事件，該事件曾遭官媒點名批評，焦邁奇本人也曾承認動手，相關爭議再度被翻出，遭貼上「劣跡藝人」標籤。（圖／翻攝自網路）

焦邁奇與于朦朧皆曾參加《快樂男聲》，當年他取得全國總決賽第5名。事件延燒期間，網路曾流傳焦邁奇自拍照，畫面中墨鏡倒影出現疑似被束縛的男子身影，引發外界揣測是否與于朦朧生前遭遇有關，但相關畫面真實性與內容並未獲官方證實。在輿論壓力升高之際，部分粉絲向相關單位檢舉，指焦邁奇過去曾涉及毆打藝人事件，該事件曾遭官媒點名批評，焦邁奇本人也曾承認動手，相關爭議再度被翻出，遭貼上「劣跡藝人」標籤。

上海海昌海洋公園發布《1月2日「心動live夜」藝人live舞台取消通知》，宣布原定於2026年1月2日舉辦的抖音生活跨年季活動中，焦邁奇的演出因「不可抗力原因」，經雙方協商後確定取消。（圖／翻攝自網路）

12月25日晚間，上海海昌海洋公園發布《1月2日「心動live夜」藝人live舞台取消通知》，宣布原定於2026年1月2日舉辦的抖音生活跨年季活動中，焦邁奇的演出因「不可抗力原因」，經雙方協商後確定取消。主辦單位也表示，已購票民眾可透過原購票管道辦理退票。消息曝光後，網路立即掀起激烈討論，不少網友直言取消演出「毫不意外」、「活該」、「現世報」、「這天終於來了」、「焦貴妃你也有今天阿」，也有人嘲諷「不可抗力原因」說法耐人尋味。另有聲音指出，少了該場演出，對活動票房影響有限。

有海外網友透過非政府組織「AVAAZ」發起「為于朦朧討公道」全球連署，呼籲進行獨立、透明的調查。截至目前，已累積超過73萬人聲援。（圖／翻攝自Avaaz網站）

值得注意的是，于朦朧離世前在社群平台擁有逾2,000萬粉絲。官方迅速對外定調結案，未公布完整屍檢報告，也未對聚會名單與相關細節進一步說明，使外界質疑始終未平。期間，凡被點名與案件有所牽連的藝人，陸續遭遇作品換角、演唱會取消等狀況。此外，有海外網友透過非政府組織「AVAAZ」發起「為于朦朧討公道」全球連署，呼籲進行獨立、透明的調查。截至目前，已累積超過73萬人聲援，事件後續發展仍備受關注。

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

拒絕家庭暴力，請撥打110、113

拒絕兒虐、防止老人受虐，請勇敢撥打110、113

三立新聞網提醒您：

勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

更多三立新聞網報導

日本鋼鐵香蕉台灣再爆紅！聖誕節狂賣1500支 四叉貓也問哪裡買

《尋秦記》未上先炸！古天樂記者會失控開嗆 全場瞬間冷掉

楊丞琳夫妻捲于朦朧案！返台引爆抵制聲浪 網友怒喊：「噁心滾回去」

于朦朧事件延燒！內娛票房慘淡影院恐倒 網：你們禁「于」我們禁「娛」

