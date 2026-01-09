焦香酥脆！水煎饅頭
水煎饅頭
一種水煎包的概念，底部和側邊煎的焦香酥脆，好香好好吃❤️
食材
中筋麵粉, 300克
糖, 30克
酵母, 3克
水, 160克
麵粉水(麵粉20克+水200克, 200cc
料理步驟
步驟 1：麵團揉好並發酵至2倍大
步驟 2：鍋子底部側邊都抹上一層油（我是抹豬油很香）
步驟 3：發好的麵團分成8份揉勻放入鍋裡
步驟 4：蓋上鍋蓋讓麵團發酵至1.5倍大，發酵好開大火熱鍋讓底部變焦（約1～2分鐘）
步驟 5：加入調好的麵粉水，水淹到麵糰的一半就好
步驟 6：轉平均小火蒸10分鐘後開鍋看水收乾了沒，還有水就繼續蒸至水收乾，收乾後先把周圍兔開，再兔底部，只要水有收乾其實很好兔起來～側邊和底部焦香酥脆超好吃
小撇步
其他鍋也能使用，平底鍋也行
要用可以使用鐵鏟的鍋子哦～
