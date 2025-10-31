焦點之外的焦點：川習會後的台灣戰略沉默

美中領導人於釜山再度握手，這場歷時百餘分鐘的川習會，被川普形容為十二分的成功。圖／翻攝自白宮

洪浦釗／東海大學中國大陸暨區域發展研究中心副執行長

美中領導人於釜山再度握手，這場歷時百餘分鐘的川習會，被川普形容為「十二分的成功」，被《人民日報》詮釋為「中美可以相互成就、共同繁榮」。雙方都在宣告勝利，卻是兩種截然不同的語言。美國的勝利是交易成果，中國的勝利是秩序恢復。當兩個強權各自講述自己的成功故事，真正的訊號，反而來自他們共同避談的議題：台灣。

「缺席的存在」是台灣近年外交節奏的最佳寫照

川普在會後明確表示，「沒有提到台灣，也沒有被討論」。對熟悉國際政治節奏的人而言，這句話的分量並不比關稅、稀土或芬太尼協議輕。事實上，「不提」本身就是一種政治動作。在美中對抗的高張態勢下，雙方選擇讓台灣暫時消失於談判桌上，既是彼此的默契，也是刻意的安排。這場會談雖然短暫，但美中都明白：一旦觸及台灣，在各自有所堅持下，整場對話就會變調，甚至不歡而散，無益於難得的高層溝通。

廣告 廣告

這樣的沉默，不是忽略，而是一種有意識的戰略迴避。美方早已表明不希望在高層會談中討論台灣議題，以免被中方誤導為「可交易項目」；中方則明白川普不會在台灣問題上讓步，也不願讓川普有機會公開展示「拒絕中國壓力」的強硬姿態。結果是台灣沒有被提及，卻仍在場。這種「缺席的存在」反而是台灣近年外交節奏的最佳寫照。

低可見度外交：從談判標的到行動主體

事實上，台灣這幾年在國際舞台上的外交表現，正展現出一種高度自制的成熟。面對美中之間的戰略競逐，台灣既不以激情介入，也不以焦慮表態，而是努力讓自己從「談判標的」轉化為「行動主體」。這種「低可見度外交」不是消極的隱身，而是一種積極的避險，它讓台灣在風險與能見度之間找到平衡，讓台灣的存在被默認，而非被討論。它讓國際社會逐漸接受台灣的穩定與可預期性，而非挑釁與風險。

這種穩定感的建立，並非一蹴可幾。從蔡英文政府時期的「不挑釁、不退縮」，到賴清德政府延續的「務實溝通、穩定布局」，台灣的外交語言已逐步去政治化、制度化。台灣不再急於被看見，而是透過穩定的行為模式，讓世界理解：我們是一個可靠、理性且有能力自我治理的民主國家。當中國仍在高調宣示「一個中國」時，台灣選擇以行動取代口號，這正是國家領導人外交成熟的象徵。

美中敘事競逐下的喘息期

反觀中國的反應，從人民日報「鐘聲」評論到外交部發言，通篇都在強調「溝通」、「合作」與「共贏」。這是一種語言上的降溫，也是一種策略性的重塑。中國深知，美中關係再度破裂將重創其經濟與國際形象，因此必須藉由「理性姿態」重新包裝對外政策。但在這種柔性修辭的背後，仍是強烈的權力焦慮。中國要的從來不是合作，而是主導；要的也不是和平，而是控制。當中國講「共贏」，其實是在說「你贏的部分，由我定義」。

因此，台灣的「被沉默」其實是一種相對安全的狀態。當美中兩國陷入敘事競逐之時，台灣暫時退出聲量場，反而獲得喘息的空間。這不代表我們可以鬆懈，反而意味著一段難得的準備期。未來更要積極加固民主體系、完善防衛政策、強化與民主盟友的協調，讓台灣在未來的談判場上不再是籌碼，而是參與者。

台灣懂得沉默維持存在

明年，川普預定訪中，習近平也可能回訪美國。屆時台灣勢必再度被置於聚光燈下。那將是一場真正的考驗：台灣能否在被討論時，依然掌握話語主動權？能否讓世界看到，我們不是「問題」，而是「選項」？

沈默，不是逃避，而是一種自我控制的力量。在喧鬧的大國政治裡，懂得何時說、何時不說，是一種深層的外交智慧。對台灣而言，這次「未被提及」的川習會，也許正是一次無聲的勝利。因為這證明，台灣已懂得，在沉默中維持存在，在穩定中展現意志。

★《鏡報》徵文／《鏡報》歡迎各界投書，來文請寄至：editor@mirrordaily.news，並請附上真實姓名（使用筆名請另外註明），職稱與聯絡電話。來文48小時內若未收到刊登通知，請另投他處。



回到原文

更多鏡報報導

41J肉聲／川習會未談及台灣 川普降關稅明年4月訪中！虧習近平：他很硬啊

川習會今登場！川普強調「台灣就是台灣」 林佳龍：對台美關係有信心

川習會中美談成稀土出口解凍 大豆重返貿易清單 關稅戰暫歇一年