焦點之外的焦點：川習會後的台灣戰略沉默
洪浦釗／東海大學中國大陸暨區域發展研究中心副執行長
美中領導人於釜山再度握手，這場歷時百餘分鐘的川習會，被川普形容為「十二分的成功」，被《人民日報》詮釋為「中美可以相互成就、共同繁榮」。雙方都在宣告勝利，卻是兩種截然不同的語言。美國的勝利是交易成果，中國的勝利是秩序恢復。當兩個強權各自講述自己的成功故事，真正的訊號，反而來自他們共同避談的議題：台灣。
「缺席的存在」是台灣近年外交節奏的最佳寫照
川普在會後明確表示，「沒有提到台灣，也沒有被討論」。對熟悉國際政治節奏的人而言，這句話的分量並不比關稅、稀土或芬太尼協議輕。事實上，「不提」本身就是一種政治動作。在美中對抗的高張態勢下，雙方選擇讓台灣暫時消失於談判桌上，既是彼此的默契，也是刻意的安排。這場會談雖然短暫，但美中都明白：一旦觸及台灣，在各自有所堅持下，整場對話就會變調，甚至不歡而散，無益於難得的高層溝通。
這樣的沉默，不是忽略，而是一種有意識的戰略迴避。美方早已表明不希望在高層會談中討論台灣議題，以免被中方誤導為「可交易項目」；中方則明白川普不會在台灣問題上讓步，也不願讓川普有機會公開展示「拒絕中國壓力」的強硬姿態。結果是台灣沒有被提及，卻仍在場。這種「缺席的存在」反而是台灣近年外交節奏的最佳寫照。
低可見度外交：從談判標的到行動主體
事實上，台灣這幾年在國際舞台上的外交表現，正展現出一種高度自制的成熟。面對美中之間的戰略競逐，台灣既不以激情介入，也不以焦慮表態，而是努力讓自己從「談判標的」轉化為「行動主體」。這種「低可見度外交」不是消極的隱身，而是一種積極的避險，它讓台灣在風險與能見度之間找到平衡，讓台灣的存在被默認，而非被討論。它讓國際社會逐漸接受台灣的穩定與可預期性，而非挑釁與風險。
這種穩定感的建立，並非一蹴可幾。從蔡英文政府時期的「不挑釁、不退縮」，到賴清德政府延續的「務實溝通、穩定布局」，台灣的外交語言已逐步去政治化、制度化。台灣不再急於被看見，而是透過穩定的行為模式，讓世界理解：我們是一個可靠、理性且有能力自我治理的民主國家。當中國仍在高調宣示「一個中國」時，台灣選擇以行動取代口號，這正是國家領導人外交成熟的象徵。
美中敘事競逐下的喘息期
反觀中國的反應，從人民日報「鐘聲」評論到外交部發言，通篇都在強調「溝通」、「合作」與「共贏」。這是一種語言上的降溫，也是一種策略性的重塑。中國深知，美中關係再度破裂將重創其經濟與國際形象，因此必須藉由「理性姿態」重新包裝對外政策。但在這種柔性修辭的背後，仍是強烈的權力焦慮。中國要的從來不是合作，而是主導；要的也不是和平，而是控制。當中國講「共贏」，其實是在說「你贏的部分，由我定義」。
因此，台灣的「被沉默」其實是一種相對安全的狀態。當美中兩國陷入敘事競逐之時，台灣暫時退出聲量場，反而獲得喘息的空間。這不代表我們可以鬆懈，反而意味著一段難得的準備期。未來更要積極加固民主體系、完善防衛政策、強化與民主盟友的協調，讓台灣在未來的談判場上不再是籌碼，而是參與者。
台灣懂得沉默維持存在
明年，川普預定訪中，習近平也可能回訪美國。屆時台灣勢必再度被置於聚光燈下。那將是一場真正的考驗：台灣能否在被討論時，依然掌握話語主動權？能否讓世界看到，我們不是「問題」，而是「選項」？
沈默，不是逃避，而是一種自我控制的力量。在喧鬧的大國政治裡，懂得何時說、何時不說，是一種深層的外交智慧。對台灣而言，這次「未被提及」的川習會，也許正是一次無聲的勝利。因為這證明，台灣已懂得，在沉默中維持存在，在穩定中展現意志。
★《鏡報》徵文／《鏡報》歡迎各界投書，來文請寄至：editor@mirrordaily.news，並請附上真實姓名（使用筆名請另外註明），職稱與聯絡電話。來文48小時內若未收到刊登通知，請另投他處。
回到原文
更多鏡報報導
41J肉聲／川習會未談及台灣 川普降關稅明年4月訪中！虧習近平：他很硬啊
川習會今登場！川普強調「台灣就是台灣」 林佳龍：對台美關係有信心
川習會中美談成稀土出口解凍 大豆重返貿易清單 關稅戰暫歇一年
其他人也在看
跨海之手：從沈伯洋看中共的法律疆界
不魯蛇魯迅／自由工作者鏡報 ・ 7 小時前
風評：川習會成果：一場虛功、回去各自準備來日再戰
一如往常的誇張，川普對這次「川習會」成果的評價是12分（滿分10分），實質上其成果應該是零分，因為這是一場虛功，中美暫時休兵回去各自備戰，來年再戰。本周全球矚目與關切韓國主辦的APEC峰會，但焦點在中美兩國領導人會面的「川習會」，而不是峰會本身，川普甚至在與習近平會面後就離開不參與峰會了。外界關切與憂慮的重點在中美貿易戰是否會再升級，因為先前中國對美祭出稀土......風傳媒 ・ 4 小時前
川習會中美「戰術性停火」暫緩危機？郭正亮：中美大帳要到明年四月再算｜Yahoo《風向龍鳳配》
美國總統川普與中國國家主席習近平10月30日在南韓釜山舉行閉門會談，歷時約一小時四十分鐘。雙方就中美關稅休兵、出口管制與稀土出口等議題達成共識，此次會面為川普亞洲行（馬來西亞、日本、韓國）畫下重點，前立委郭正亮在Yahoo《風向龍鳳配》中表示，川習釜山會談達成的所謂「共識」，本質上只是「戰術性停火」，並非新的架構。對於外界關注川習未談台灣議題，郭正亮直言，「我覺得四月會談，如果習近平講的概念叫『算大帳』，這當然就包括在內。」風向龍鳳配 ・ 18 小時前
有信心贏何欣純 林家興宣示再戰屯區立委
[NOWnews今日新聞]年前4名年輕人組成「台中F4」參選區域立委，當選的3人後來被稱為「盧媽3子」，唯一落選的林家興，昨晚在臉書發500字長文，表態爭取參選2028台中立委，有信心戰贏已被提名參選...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
美國優先庇護「阿非利卡人難民」 南非批：偽造白人種族滅絕陰謀論
據《BBC》報導，南非政府提到，本週稍早有多位阿非利卡社群的重要成員聯名發表公開信，駁斥這種敘事，其中部分簽署人甚至批評美國的移民政策，具有種族歧視的嫌疑。南非政府補充，國內目前只有極少數的阿非利卡人申請移民美國，這顯示他們並未受到迫害。南非最新的犯罪數據也...CTWANT ・ 4 小時前
《怪奇物語5》預告曝「威可那控制威爾」最終警告！ 伊萊雯進入戰鬥模式
全球影迷引頸期盼的Netflix人氣影集《怪奇物語》（Stranger Things）最終季第5季，於10月31日釋出預告。這支預告片為最終章定調，宣告霍金斯小鎮的所有人將一起踏上最終冒險。隨著邪惡的「威可那」登場說：「終於，我們可以開始了。」觀眾將迎來一場前所未有的生死對決。鏡報 ・ 6 小時前
山本由伸6局好投！道奇暫時3：1領先藍鳥 保有續命希望
世界大賽G6道奇背水一戰，今（1）日交給山本由伸先發，日本王牌繳出6局失1分、6K的優質內容。藍鳥王牌Kevin Gausman同樣6局8K僅失3分，但關鍵第3局失守成敗筆。8局上大谷翔平掃出久違二壘安打終止低潮，8局下佐佐木朗希穩住陣腳力保領先，道奇以3：1續命成功，看見追平希望。鏡報 ・ 3 小時前
法國怪物太猛！溫班亞馬連5戰雙十 馬刺開季5連勝創紀錄
（記者許皓庭／綜合報導）聖安東尼奧馬刺本季延續強勢氣勢！今（31）日在主場以107比101力退邁阿密熱火，創下 […]引新聞 ・ 20 小時前
高市晤李在明 拋日韓穿梭外交
日本首相高市早苗30日下午從日本出發前往韓國出席慶州亞太經合組織（APEC）峰會，抵達韓國後，與韓國總統李在明舉行首次會談。高市在會談提出將透過「穿梭外交」與韓國持續溝通，李在明則提議下次會談在東京以外的城市見面。中時新聞網 ・ 1 天前
高市早苗與李在明首次會晤 強調日韓將加強合作
日本首相高市早苗今天(30日)抵達南韓準備出席亞太經合組織(APEC)領袖峰會，她並與南韓總統李在明舉行了她上任以來的首次峰會。 日本共同社報導，上週就任首相的高市早苗今天從東京前往南韓，準備出席11月1日在南韓古都慶州開幕的APEC領袖峰會。 以保守派立場著稱的高市早苗表示，東京希望與首爾穩定發展「面向未來」的關係，並在此基礎上，進一步改善近年來因二戰遺留歷史問題而一度蒙上陰影的雙邊關係。 高市早苗說：「穩定、面向未來的關係將使日本和南韓都受益。」 南韓聯合通訊社報導，總統李在明在與日本新任首相的首次峰會中表示，面對全球快速變化的情勢，首爾和東京應加強合作。 李在明在會談開始時重申了他將致力於與日本密切合作的承諾。李在明表示：「在國際格局和貿易環境快速變化的背景下，我認為南韓和日本作為擁有諸多共同點的鄰國，比以往任何時候都更需要加強面向未來的合作。」 李在明指出，南韓和日本在國內外都面臨到許多共同的挑戰，並強調，兩國透過協調展開合作的重要性。 他表示：「我相信，透過分享經驗和攜手合作，我們不僅能夠成功應對國內問題，也能成功應對國際問題。」 兩人的前一任領袖-前日相石破茂和前南韓總統尹中央廣播電台 ・ 1 天前
英越升至全面戰略夥伴關係 越南主動出擊外交新戰略
（中央社記者曾婷瑄河內31日專電）越共總書記蘇林出訪會見英國首相施凱爾，兩國關係提升至全面戰略夥伴，強調「自由開放的印太」，與「航行及飛越自由」。蘇林近來以「經濟外交」為核心主動出擊，盼啟動越南多方結盟、抗風險的「外交新紀元」。中央社 ・ 22 小時前
智庫外交有空間 三大方向逐步落實
總合外交的涵蓋範圍廣泛多元，其中「智庫外交」則能歸納為外交學院智庫化、首長應智庫邀請出訪以及邀請智庫來訪三種推動方向，相關工作也在近期獲得值得注意的成績，尤其是外交部長林佳龍先後出訪荷蘭與波蘭後，就特別強調「智庫外交」有可以持續發揮的空間。從總合外交的「總合」二字可看出其囊括特性，除三大主軸價值外交、同盟外交、經濟外交，外交部還曾羅列科技外交、人權外交、文化外交、城市外交、國會外交、醫療公衛外交、環境外交、體育外交、原住民外交、宗教外交、性別平等外交等10餘種方向，但還有一個未被明確記錄卻一直在積極推動的，則是「智庫外交」。 外交部長林佳龍上任之初，首先就要求所屬「外交及國際事務學院」必須「智庫化」，讓它不只專注於培訓新進人員，更希望能主導國內外智庫交流，而「學院智庫化」任務，還曾被外交官員形容為「部長念茲在茲」，可見林佳龍的重視程度。 同步進行的任務則是部長或高階官員應邀出國直接與當地智庫面對面互動，近期最受矚目的就是林佳龍9月先後在荷蘭智庫「海牙策略研究中心」、波蘭「華沙安全論壇」發表演說，無論這些訊息是主動或被動公布，都意味著外交部長在歐洲的活動空間正逐漸增加，因為「智庫外交」或中央廣播電台 ・ 1 天前
高市早苗與李在明會談 推動穿梭外交 (圖)
日本首相高市早苗（左排著藍西裝者）今天在亞太經濟合作會議（APEC）峰會與韓國總統李在明（右排2發言者）舉行會談，兩人確認將積極推動「穿梭外交」，下次將由李在明訪日，確保合作順利推進。中央社 ・ 1 天前
暴雨急襲紐約！街頭淹成汪洋 2人困地下室溺斃
暴雨急襲紐約！街頭淹成汪洋 2人困地下室溺斃EBC東森新聞 ・ 4 小時前
國民黨全代會鄭麗文接黨魁 盧秀燕、張善政、侯友宜缺席 郝龍斌未獲邀
國民黨全代會今登場，新任黨主席鄭麗文將率全體第22屆黨代表宣誓就職，外界關注今天黨內大咖誰出席，據悉座位將地方首長多安排...聯合新聞網 ・ 2 小時前
高習會僅30分鐘! 高市早苗喊話習近平：維持兩岸關係良好非常重要
[Newtalk新聞] 日本首相高市早苗10月31日與中國領導人習近平進行首次面對面會談，備受國際媒體關注。此次會晤在南韓慶州舉辦的亞太經濟合作會議（APEC）期間進行。會談中提及台灣，高市早苗向習近平強調，維持兩岸關係良好非常重要，是維護區域安定不可或缺的要素。 根據共同社報導，高市早苗會後告訴記者：「我們確認了日中之間進行多重溝通的重要性。正因為有許多懸而未決的問題，我希望能與習主席持續進行對話。」高市早苗透露，中方先提及台灣議題。她明確表示，維持區域和平與安全極為重要，而「兩岸關係維持良好」是維護區域安定不可或缺的要素。 高市早苗與習近平的首次會面備受媒體關注。高市過去經常發表對中國的強硬言論，因此外界認為中國對她就任首相保持警戒，甚至習近平並沒有依慣例親自發賀電，而是由中國國務院總理李強代發。高市與習近平的會面，與她會見美國總統川普（Donald Trump）時完全不同。 習近平在場等待，高市帶著緊張神情走向習近平，習近平率先打招呼，兩人握手並合影。高市似乎試圖微笑，但表情略顯僵硬。日本媒體報導指出，高市早苗與習近平相見的畫面也在網路上引發討論，有網友評論：「氣氛超級緊張」、「新頭殼 ・ 7 小時前
台南小吃店「粿仔王子」捲時事意外爆紅 當地人驚：不要去吃…「守護口袋名單」
前啦啦隊女星「粿粿」大爆婚外情！對象是棒棒堂成員「王子」邱勝翊，2人遭粿粿老公范姜彥豐拍片控訴有不當交往，讓粉絲們相當震撼。台南關廟則有一家粿仔專賣店，店名剛好就叫「粿仔王子」，剛好搭上時事，意外掀起網友熱烈討論，眾人紛紛湧入商家頁面給予5星好評。在地粉專「台南式」表示，老闆對於突然爆紅滿頭問號，不過有關廟人指出，其實這間本來就很好吃，呼籲大家不要來吃，「自己的口袋名單 自己守護」。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
鄭麗文談蒲亭惹議 矢板明夫：價值試金石
[NOWnews今日新聞]國民黨準黨主席鄭麗文上任在即，但近日她在接受《德國之聲》專訪時，卻因聲稱俄羅斯總統蒲亭（VladimirPutin）不是獨裁者、而是「透過民主選舉產生的領袖」，引發爭議，事後...今日新聞NOWNEWS ・ 6 小時前
中國促統片「澎湖海戰」史觀遭批 負面輿論被屏蔽
（中央社台北1日電）中國預計明年上映的促統片「澎湖海戰」，因清朝史觀爭議遭到中國網友抵制。這部電影獲得中國官方支持，社群媒體上的負面輿論遭到屏蔽。中央社 ・ 4 小時前
川習會／在韓中國青年：可反習、勿仇中
美國總統川普和中國國家主席習近平今天(30日)在韓國釜山會面，韓國反習團體連日在各地抗議，參與示威的韓籍中國青年觀察，韓國反習近平的氛圍濃厚，但不少民眾會將「反習」情緒，演變成「仇中」，凡是看到像中國人的華人就反感，往後需要讓他們逐漸明白，該反的是習近平，不是中國人。 中共種種舉措 引爆韓國人不滿 川習會30日登場，韓國多個民間團體這幾天陸續在各地舉行反習、反中行動，其中，由「孔子學院真相運動總部」等團體29日在首爾舉辦的「歡迎川普、譴責習近平」集會活動，現場施放高7公尺的大汽球，上頭寫著「不忘六四 推翻暴政」。 他們提到，中國在土地改革、文化大革命和天安門事件中，數千萬人被犧牲；現在對藏族、維吾爾族、蒙古族等少數民族的強制同化政策，以及對香港自由的鎮壓和對台灣的軍事威脅，仍在持續中。 參與集會活動的中國青年池明光，兩年前歸化為韓國人。他說，由於中共會介入韓國選舉，並時常有中國間諜非法用無人機拍攝韓國的軍事基地，或在韓國販毒，種種事件累積起來，激發韓國民眾對中共的不滿，統計顯示，高達8、9成的韓國人有反中情緒，韓國青年組織「自由大學」(Freedom University)更是天天都在中央廣播電台 ・ 1 天前