焦點股》世界先進：傳調漲功率IC代工價 股價飆漲停

傳調漲功率IC代工價，世界先進股價飆漲停。(記者洪友芳攝)

〔記者洪友芳／新竹報導〕半導體業界傳出晶圓代工廠世界先進(5347)隨著AI對功率IC產能需求大增，相關產能滿載，第一季起調漲功率IC的代工價格，平均漲幅約6%；漲價利多消息激勵，世界先進今早盤股價飆上漲停159.5元，一舉上漲14.5元，截至10點32分，成交量達3.68萬張，漲停委買量超過1.2萬張。

世界預計2月3日召開法說會，目前處於法說會緘默期，不評論業界傳聞。不過，董事長方略日前受訪指出，2026年的關鍵字是AI，預期AI發展趨勢方興未艾、勢不可擋且不可逆，全球資金正大量集中投資於AI領域，其中硬體投資占比極高，半導體在AI硬體投資中更是「重中之重」，全球在AI資料中心、伺服器、雲端及連接性方面的投資均大幅增長，在此趨勢下，他認為，2026年半導體需求將呈現爆炸性成長，成熟製程的需求也相當強勁。

就世界先進的發展與展望，方略表示，世界先進在電源管理IC、分離式元件領域投入大量研發與產能建置，相關投資預計自2026年起開始發酵，全年需求可望呈現非常健康的年對年成長，他對2026年半導體產業成長持樂觀態度。市場對成熟製程的需求，AI帶動高階製程產能滿載，產生排擠效應，加上AI對電源管理IC與離散元件的需求同步增加，尤其在電源管理領域，綜合兩項因素的影響，今年市場對成熟製程的需求相當強勁。

世界先進去年第四季營收約為125.93億元，創12季以來新高，季增1.98%、年增9.01%；全年營收485.91億元，年增約10.3%，創年度營收歷史次高。

