焦點股》世芯：下一代AWS晶片遭搶單? 美系外資建議抄底買進

〔記者卓怡君／台北報導〕AWS(亞馬遜雲端服務公司)召開大會發表最新Trainium 3自製晶片，同時預告下一代Trainium 4晶片架構，將導入支援NVIDIA(輝達)NVLink Fusion高速互連技術，市場擔心世芯-KY(3661)未來可能被博通或Marvell分食訂單，世芯昨日股價跳水下殺，重挫7%，先前預測世芯股價走勢最準的美系外資出具最新報告力挺世芯，認為世芯不論在Trainium 3與Trainium 4皆扮演核心供應商，建議投資人在市場對於博通與Marvell有競爭疑慮時逢低建立持股部位。

世芯早盤股價一度反彈，但賣壓再度出籠，截至10:50左右，世芯股價下跌0.31%，暫報3180元，成交量約1049張，上下震幅約4.39%。

廣告 廣告

美系外資指出，昨日世芯股價重挫，可能是AWS發表新晶片出現獲利了結，以及競爭對手Marvell未來在 ASIC業務的成長，可能對世芯的市佔造成壓力，但持續看好世芯Trainium 3晶片在明年與2027年的貢獻，世芯有能力同時支援Trainium4所需的UALink與NVLink技術，亦可望在Trainium4產品取得更高的營收，並隨著AWS在2027至2029年需求上升而推動股價重估。

美系外資指出，世芯已在7月完成Trainium3晶片與CoWoS-R散熱封裝電路設計，是目前真正參與該專案的主要設計服務提供者，針對市場傳出博通與Marvell可能提供3奈米產能並取得後續Trainium4業務，相關擔憂過度誇大，且對世芯衝擊極小。

【看原文連結】

更多自由時報報導

58歲經理存2400萬元提前退休 不到1年因「1大誤判」懇求下屬給兼職

中國遊客不來真的沒差！日本記者京都踩街嚇到！還呼 「人間地獄」

嗆北京戰狼「蝦」扯！宏國媒體再曝證據、痛失台灣80多年合作友誼

外資買超前10大出爐！這檔塑化連2買霸榜 爆量狂飆

