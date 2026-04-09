焦點股》中石化：外資主力押寶看走眼 早盤賣壓出籠

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〔記者張慧雯／台北報導〕中石化(1314)8日因宣佈重大訊息而暫停交易，不過，觀察停牌前(7日)外資大手筆買超1.26萬張，主力買超也高達8766張，孰料，昨日中石化宣布董事會通過京華廣場資產處分案，但商仲業者咸認「不容易處理」，一早賣壓隨即出籠，截至9:20分為止，股價下跌0.23元、暫報8.06元，爆出逾1.7萬張成交量。

商仲業者認為，中石化想要處分京華廣場首先須解除假扣押，再者目前處於工程停擺狀態，如何放棄20%容積獎勵並進行變更，進而取得台北市政府受理施工勘驗讓工程能繼續興建，種種問題解決後，才可能會有業者願意接手。

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法人分析，中石化宣布暫停交易前，外資與主力雙雙大幅買超，但目前看來要順利出售京華廣場案，恐仍須解決不少關卡，時間拖得越久、對中石化營運則更不利，因此早盤賣壓出籠，對於市場小道消息，投資人進場前仍需多謹慎。

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