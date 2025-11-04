焦點股》中石化：寶佳突襲中工 股價衝漲停

〔記者張慧雯／台北報導〕中工(2515)昨日傳出遭寶佳集團突襲，取得逾一成股權，孰料，此消息傳出後，今日中工股價尚未漲停，中石化(1314)就直衝漲停8.07元，截至9:45分為止，成交量超過4.7萬張，漲停委買張數近9000張。

中工目前為中石化最大股東，中工擁有中石化股票超過18萬張，其他如維京開發持有近5.4萬張、蓁輝股份持有2.17萬張，總計約26萬張；市場人士認為，寶佳選擇中工作為狙擊標的其來有自，不僅看上中工的建案，同時，中石化全省擁有許多正在整治、開發的土地，此計可謂一石二鳥。

廣告 廣告

法人則表示，從三大法人動向來看，外資連續兩日合計賣出逾1.5萬張中石化，主力昨日也賣超3319張，值得留意的是，凱基文心、統一台中、台新三家券商分別買超逾千張，同時，中石化借券賣出的數量高達12.81萬張，光是借券回補的力道就不小。

【看原文連結】

更多自由時報報導

幕後追擊》寶佳買中工 一石二鳥劍指中石化

台股收盤》晶圓雙雄、南亞科、華邦電爆量拉尾盤 指數翻紅收漲101點

台股開盤》台積電領逾700家齊揚 指數漲逾200點登28539點新高

焦點股》 智邦：市場調高目標 亮燈漲停

