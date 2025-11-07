焦點股》中石化：獲利了結 爆量衝高後急殺

〔記者張慧雯／台北報導〕寶佳集團取得中工(2515)逾1成股權，集團股之一的中石化(1314)連拉3根漲停板後，今日開高衝上10.6元隨即賣壓出籠，截至9:48分為止，股價暫報9.98元，成交量高達21.3萬張，已突破昨日成交量11.7萬張。

台股今日以小跌百點開盤，不過，中石化一早就湧入上萬張買單，股價重回票面價之上，有再度強攻漲停的氣勢，孰料，5分鐘後風雲變色，數千張賣單出爐，從10.6元一路賣到最低點9.81元，但低檔仍有買盤介入，股價又再度拉到10元之上。

廣告 廣告

法人分析，外資10月已先買超3.7萬張，也就是說，外資成本約在7-8元附近，11月續買1.27萬張，但成本也不高，粗估獲利已逾兩成，股價拉高後部分恐獲利了結，再加上中石化股本大，盤中股價震盪加劇，投資人追高仍需小心。

【看原文連結】

更多自由時報報導

台股收盤》聯發科、聯電大翻車 指數收漲182點28000點得而復失

旺宏滿血復活！外資出手狂掃4.3萬張 爆量鎖漲停

股價劇烈波動 中石化遭列注意股票

玉山金不妙！外資出手爆砍4.19萬霸榜 放量下瀉

