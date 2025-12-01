焦點股》中航：雙題材 逆勢走高

〔記者王憶紅／台北報導〕散裝運輸中航(2612)受惠海岬型船指數(BCI)日租金達3.7萬美元，創2024年以來新高激勵，以及烏俄戰爭停火又重燃希望，今日股價開高震盪，早盤一度攻高到64.9元、漲幅9%，截至10:50分，股價暫報63元，上漲3.4元，漲幅5.7%，成交量逾4400張。

美國總統川普今日表示，美國與烏克蘭這次在佛州會談後，結束俄烏戰爭的機會很大。而川普的特使魏科夫也正準備前往俄羅斯，進行後續協商，讓烏俄和談又露曙光。

市場人士表示，受惠太平洋區澳大利亞礦商發貨積極，營運商貨載增溫，推升上週五波羅的海運價指數BDI上漲80點，以2560點作收，漲幅3.2%；BCI指數上漲245點，收在4481點，漲幅5.8%；BPI(巴拿馬型船指數)下跌10點，以1952點收盤，跌幅0.5%；BSI(超輕便極限型船指數)上漲4點，以1441點作收，漲幅0.3%。

中航目前擁有12艘海岬型船舶，並計畫在未來幾年內將船隊擴充至20艘海岬型船。

