焦點股》九豪：切入光通訊新市場 股價續揚

〔記者張慧雯／台北報導〕被動元件股九豪(6127)昨日舉行法說會，公司認為明年被動元件電阻基板需求可維持成長，雖然市場價格有壓，但積極開發非電阻基板產品，預期明年業績目標成長兩位數百分比，今日開盤後股價續揚，一度衝上漲停34元，截至9:19分為止，股價上漲1.8元、暫報32.75元，股價寫下近期新高，成交量超過1.4萬張。

九豪以電阻用氧化鋁陶瓷基板產品為主，發言人陳永倉指出，明年晶片電阻基本需求有成長空間，但因同業擴產、價格恐怕有下滑壓力，為此，九豪自去年就開始研發「非電阻基板產品」，切入光通訊用氮化鋁基板，未來還會持續朝非電阻領域發展。

昨日外資買超763張、自營商買超120張，主力買超1462張；法人分析，九豪股價持續創新高，自11月底27.05元來到34元，漲幅超過25%，預料盤中股價震盪加劇，追高的投資人仍須多謹慎。

