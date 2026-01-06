焦點股》亞光：攜手鈺創登上CES 股價攻堅
〔記者歐宇祥／台北報導〕IC設計廠鈺創(5351)攜手光學大廠亞光(3019)在CES展出AMR準系統，激勵亞光今日股價開平走高，最高漲逾5%，近11時40分，亞光股價上漲7元或4.93%，暫報149元，成交量近萬張。
亞光近年營運受惠數位相機風潮再次席捲全球、需求大增帶動，儘管尚未公告去(2025)年全年營收，不過前11月累計營收已經達到243億元、創下新高，全年也有望突破歷年紀錄。亞光近年也持續耕耘車用等領域，也與系統整合廠凌群(2453)合作開發行動智慧機器人等產品，搶入新興市場。
不過，昨日外資賣超亞光292張、自營商賣超34張，三大法人合計賣超326張；同日當沖成交量為726張、佔比24%，宜留意後續股價波動。
