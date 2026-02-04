焦點股》亞光：營運表現備受期待 股價翻紅

〔記者歐宇祥／台北報導〕光學大廠亞光(3019)子公司亞泰(4974)昨日公告元月營收，表現不錯，市場也期待亞光表現，亞光今日股價在早盤就由黑翻紅走高，最高漲逾5%，高低振幅逾8%，近10時10分，亞光股價上漲3元或1.89%，暫報161.5元，成交量近2萬張。

亞光董事長賴以仁日前指出，今年亞光數位相機出貨量預估至少400萬台、年增46%，是亞光營運主要成長引擎，今年營運將勝過去年，並持續推進人形機器人、矽光子、Metalens等新領域商機。昨日亞泰公告元月營收為3.72億元，月增56%、年減7%，為6個月來高點。

昨日外資買超亞光815張、自營商買超841張，三大法人合計買超1656張；昨日當沖成交量為7178張、佔比42%，投資人應留意後續股價波動。

