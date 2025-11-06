焦點股》京元電：納入MSCI成分股 股價衝高回落

〔記者洪友芳／新竹報導〕指數編纂公司MSCI(明晟)今天公布半年度調整結果，測試大廠京元電 (2449) 獲新增MSCI台灣指數成分股，今股價衝高達228元高價，但因股價漲多，部分投資人獲利了結，盤中股價翻黑，截至11點40分，股價最低217元，下跌3.5元，成交量逾2.1萬張。

京元電被視為AI概念股，輝達已躍為京元電第一大客戶，因AI晶片複雜，測試時間長，單價也較高，帶動京元電的營運備受看好，外資紛調高目標價，最高超過240元。京元電上週股價上漲達200元之上，以今盤中最高價估算，近月漲幅逾三成。

廣告 廣告

因應強勁的AI晶片測試需求，京元電正在積極擴產，今年大幅提高資本支出至370億元，以作為擴產AI伺服器、HPC(高效能運算)及ASIC特殊應用晶片測試需求，預期2026年、2027年營運將續維持成長動能，超越同業成長幅可期。

京元電子第三季營收92.9億元，季增11.1%、年增31.99%，創近13季以來新高；今年前三季累計營收249.67億元，年增27.65%，法人預期受惠AI測試需求強勁，第四季營收可望季增高個位數百分比。今年上半年稅後淨利64.65億元，年增97.64%，稅後每股盈餘5.29元。

【看原文連結】

更多自由時報報導

台股收盤》南亞科、華邦電、力積電扮要角 指數收跌399點力守27700點

緯創韭菜欲哭無淚！投信5天倒貨2.65萬張 股價一路狂瀉

台股開盤》華邦電、南亞科、台積電全力衝刺 指數漲逾300點重回28000點

外資賣超575億！前10大買超揭曉 這檔電子敲逾2萬張股價大噴出

