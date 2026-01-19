焦點股》仁寶：旺年會聚焦AI新單 買盤積極佈局

〔記者方韋傑／台北報導〕仁寶(2324)將於本週四(22日)舉辦集團旺年會，管理層以AI作為核心驅動力，展開大規模的事業轉型，同時評估透過併購(M&A)手段佈局五大核心產業領域，帶動買盤進場卡位，截至上午10時23分股價暫報32.35元，漲幅4.86%，成交量逾3.6萬張。

仁寶總經理Tony Bonadero對於集團後續路線感到非常樂觀，看好伺服器會是成長速度最快的非PC事業群，此外，包括旗下車用電子業務也正在加快成形，醫療科技、工業電腦以及5G、6G，都是集團聚焦的五大核心產業領域。

廣告 廣告

tony bonadero提到，仁寶已經把研發資源投入量子運算、機器人，以及太空相關技術，也會持續關注接下來還會出現什麼新方向，並投資相關領域。未來將持續具備產業視野、做出正確的押注，投資新領域，並且招募對的人，讓仁寶從ODM 1.0走向ODM 2.0。

【看原文連結】

更多自由時報報導

台股開盤》力積電、南亞科、華邦電飆漲停 指數翻紅漲90點登31500點再刷新高

焦點股》可寧衛*：大單抄底 爆量打開跌停

焦點股》力積電：銅鑼廠賣美光大利多 跳空漲停

曾是萬事達卡副總裁慘淪外送員 阿北放下自尊悲吐原因

