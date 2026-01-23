焦點股》仁寶：旺年會釋AI利多 滾量大漲

2026 年開年，台股氣勢如虹。短短 12 個交易日，台積電漲幅高達 13%，推動大盤快速走高，也讓市場再度響起「是不是還會一路複製去年的多頭劇本？」的疑問。《理財必修課》EP45 正是在這樣的背景下，回到一個投資人無法迴避的核心課題——當行情來得又快又急，該如何在興奮與風險之間取得平衡？

EBC東森財經新聞 ・ 1 天前 ・ 1 則留言