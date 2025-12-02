焦點股》仁新：新藥解盲成功 利多出盡

〔記者陳永吉／台北報導〕興櫃高價生技股仁新(6696)今早召開重大訊息記者會，宣布子公司Belite Bio所研發的BS-008(Tinlarebant)針對斯特格病變青少年病患，所進行的全球第三期臨床試驗結果，數據顯示成功達成主要療效指標。

不過仁新股價10月初就提早反映此利多，股價從約162.5元起漲，昨日興櫃收盤價432元，2個月股價飆漲1.65倍，不過今日在利多帶動下，仁新股價開高至502元創新高後，獲利了結賣壓出籠，股價最低來到363元，高低震幅達3成以上，截至11:13分，仁新股價暫報420元，成交量逾4千張。

根據仁新公告，該臨床三期試驗採用預先指定的分析模型(pre-specified analysis, p=0.0033)結果顯示，透過眼底自發熒光成像技術(FAF)測量視網膜萎縮區域(DDAF)，與安慰劑組相比，試驗組病灶增長速度降低了36%，達到非常顯著，解盲數據相當正向。

接下來Belite規劃於2026年上半年與各國監管機構討論Tinlarebant的潛在後續計畫與新藥查驗登記申請(NDA)送件事宜，並向美國FDA遞交新藥查驗登記申請(NDA)。

